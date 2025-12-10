Actualités
Rémy Descamps, gardien de l'OL
Rémy Descamps (Photo by Hasan Bratic / Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)

OL - Go Ahead Eagles : avec Rémy Descamps dans les buts

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Comme face au Maccabi Tel-Aviv (0-6), Rémy Descamps sera titulaire jeudi en Ligue Europa. Il gardera les cages face à Go Ahead Eagles.

    Il disputera son sixième match de la saison. Avec sa nouvelle titularisation jeudi contre Go Ahead Eagles (21 heures), Rémy Descamps doublera déjà son nombre d'apparitions avec l'OL par rapport à l'exercice 2024-2025. Le gardien de 29 ans a annoncé la nouvelle ce mercredi en conférence de presse.

    Il enchaîne donc en Ligue Europa, après sa dernière prestation face au Maccabi Tel-Aviv il y a deux semaines (0-6). "Je suis très content car ça me donne l'occasion d'avoir du temps de jeu. J'en ai besoin. Maintenant, c'est à moi de montrer que l'on peut gagner et ne pas encaisser de but tout en gardant la première place en Europa Ligue", a-t-il clamé.

    "Prouver que je peux jouer tous les matchs"

    Numéro 2 au poste derrière Dominik Greif, l'ancien Nantais a une nouvelle fois rappelé son côté compétiteur. Il veut poser des problèmes au staff, ou du moins, assurer dès que l'on fait appel à lui pour être irréprochable. "Mon objectif est de démontrer que je suis capable de jouer tout le temps. Je dois prouver que je peux avoir ce rôle-là. Mais, c'est aussi un bol d'air, car je reprends la compétition, ce que j'apprécie énormément."

    2 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - mer 10 Déc 25 à 13 h 05

      La conf de presse en ce moment, un journaliste a posé la question qui dérange : l'OL a déjà joué un match, Utrecht PB, avec un joueur, R. Ghezzal qui n'était pas qualifié,
      Pierre Bideau, le chef de presse a tout de suite mis son veto . Aucune réponse à cette question, à la suivante .......

      Et d'ailleurs, elle va arriver quand la décision du TAS ? 😱

    2. j.f.ol
      j.f.ol - mer 10 Déc 25 à 13 h 12

      Et bien sûr fonsecatocardinio va mettre moreira titulaire pour ce match couperet 😂

