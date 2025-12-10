OL - Go Ahead Eagles : avec Rémy Descamps dans les buts

Comme face au Maccabi Tel-Aviv (0-6), Rémy Descamps sera titulaire jeudi en Ligue Europa. Il gardera les cages face à Go Ahead Eagles.

Il disputera son sixième match de la saison. Avec sa nouvelle titularisation jeudi contre Go Ahead Eagles (21 heures), Rémy Descamps doublera déjà son nombre d'apparitions avec l'OL par rapport à l'exercice 2024-2025. Le gardien de 29 ans a annoncé la nouvelle ce mercredi en conférence de presse.

Il enchaîne donc en Ligue Europa, après sa dernière prestation face au Maccabi Tel-Aviv il y a deux semaines (0-6). "Je suis très content car ça me donne l'occasion d'avoir du temps de jeu. J'en ai besoin. Maintenant, c'est à moi de montrer que l'on peut gagner et ne pas encaisser de but tout en gardant la première place en Europa Ligue", a-t-il clamé.

"Prouver que je peux jouer tous les matchs"

Numéro 2 au poste derrière Dominik Greif, l'ancien Nantais a une nouvelle fois rappelé son côté compétiteur. Il veut poser des problèmes au staff, ou du moins, assurer dès que l'on fait appel à lui pour être irréprochable. "Mon objectif est de démontrer que je suis capable de jouer tout le temps. Je dois prouver que je peux avoir ce rôle-là. Mais, c'est aussi un bol d'air, car je reprends la compétition, ce que j'apprécie énormément."