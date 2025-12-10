Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la 5e journée de Ligue des champions entre Manchester United et l'OL Lyonnes.

Avant-match

Voilà un joli défi pour l'OL Lyonnes. Après Arsenal en début de compétition, il jouera de nouveau en Angleterre ce mercredi 10 décembre. La première affiche lui avait souri, avec une victoire 2 à 1 chez les tenantes du titre. Le prestige de l'adversaire n'est pas le même cette fois-ci, mais Manchester United reste sur le papier la troisième force britannique. Il a en plus réalisé un bon début de parcours avec trois succès, avant de se prendre les pieds dans le tapis lourdement face à Wolfsburg (5-2).

Un peu comme les coéquipières de Lindsey Heaps d'ailleurs, qui ont échappé de peu à un premier revers cette saison contre la Juventus (3-3). Favorites tout de même, les Rhodaniennes entendent frapper un grand coup et faire un pas important dans l'optique du top 4 (quatrièmes actuellement). Pour cela, l'ensemble du groupe, exceptée Liana Joseph, gravement blessée, est sur le pont.

À quelle heure se jouera Manchester United - OL Lyones ?

La Roumaine Alina Peşu donnera le coup d'envoi de cette belle opposition à 21 heures. Elle se disputera à quelques encablures de Manchester, au Leigh Sports Village. Simultanément, se tiendront deux autres parties : Chelsea - AS Roma et Atlético de Madrid - Bayern Munich.

Sur quelle chaîne voir Manchester United - OL Lyonnes ?

C'est assez rare pour le relever durant une compétition européenne, mais ce duel sera diffusé en clair. En effet, la Chaîne L'Équipe, qui retransmet une rencontre par semaine, proposera le match. C'est la deuxième fois en cinq journées que le média français choisit les Fenottes après la victoire à Arsenal. Mais les abonnés à Disney + pourront également profiter de la confrontation, la plateforme étant le diffuseur officiel.