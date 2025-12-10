Actualités
Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
Wendie Renard sur son penalty lors d’OL Lyonnes – Wolfsburg (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Manchester United - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la 5e journée de Ligue des champions entre Manchester United et l'OL Lyonnes.

    Avant-match

    Voilà un joli défi pour l'OL Lyonnes. Après Arsenal en début de compétition, il jouera de nouveau en Angleterre ce mercredi 10 décembre. La première affiche lui avait souri, avec une victoire 2 à 1 chez les tenantes du titre. Le prestige de l'adversaire n'est pas le même cette fois-ci, mais Manchester United reste sur le papier la troisième force britannique. Il a en plus réalisé un bon début de parcours avec trois succès, avant de se prendre les pieds dans le tapis lourdement face à Wolfsburg (5-2).

    Un peu comme les coéquipières de Lindsey Heaps d'ailleurs, qui ont échappé de peu à un premier revers cette saison contre la Juventus (3-3). Favorites tout de même, les Rhodaniennes entendent frapper un grand coup et faire un pas important dans l'optique du top 4 (quatrièmes actuellement). Pour cela, l'ensemble du groupe, exceptée Liana Joseph, gravement blessée, est sur le pont.

    À quelle heure se jouera Manchester United - OL Lyones ?

    La Roumaine Alina Peşu donnera le coup d'envoi de cette belle opposition à 21 heures. Elle se disputera à quelques encablures de Manchester, au Leigh Sports Village. Simultanément, se tiendront deux autres parties : Chelsea - AS Roma et Atlético de Madrid - Bayern Munich.

    Sur quelle chaîne voir Manchester United - OL Lyonnes ?

    C'est assez rare pour le relever durant une compétition européenne, mais ce duel sera diffusé en clair. En effet, la Chaîne L'Équipe, qui retransmet une rencontre par semaine, proposera le match. C'est la deuxième fois en cinq journées que le média français choisit les Fenottes après la victoire à Arsenal. Mais les abonnés à Disney + pourront également profiter de la confrontation, la plateforme étant le diffuseur officiel.

    à lire également
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : premier duel entre Manchester United et l'OL Lyonnes
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 10 Déc 25 à 11 h 07

      Sur l'équipe les commentaires seront meilleurs, mais dommage que Luisa ne bosse pas pour eux, pour moi c'est la number one.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL face à Reims
    OL - Go Ahead Eagles : beaucoup de Néerlandais, mais une faible affluence à venir ? 11:50
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Manchester United - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : premier duel entre Manchester United et l'OL Lyonnes 10:10
    L'OL et Alexandre Aulas associés pour longtemps dans l'évènementiel 09:25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes veut relever le défi Manchester United 08:40
    Futur adversaire de l'OL, qui est Go Ahead Eagles ? 08:00
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 8 décembre en podcast  07:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L'OL Lyonnes au complet pour affronter Manchester United 09/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : deux montants touchés par Lorient, une anomalie pour l'OL 09/12/25
    Le Rhodanien Jérémie Pignard arbitre d'OL - Saint-Cyr Collonges 09/12/25
    Ancien joueur de l'OL, Ludovic Assémoassa est décédé 09/12/25
    Ainsley Maitland-Niles à l'entraînement de l'OL
    OL : Ainsley Maitland-Niles réprimandé après Lorient 09/12/25
    Un quatuor albanais pour officier lors d'OL - Go Ahead Eagles 09/12/25
    OL Académie
    OL Académie : Bassila en chef d'orchestre, une refonte globale 09/12/25
    Bryan Meyo avec le Gabon
    OL : Bryan Meyo ne fera pas la CAN avec le Gabon 09/12/25
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Après Lorient, un retour au goût amer pour Paulo Fonseca 09/12/25
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL - Le Havre : le duo Fonseca - Maciel recomposé sur le banc 09/12/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Une arbitre roumaine désignée pour diriger Manchester United - OL 09/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut