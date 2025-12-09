Actualités
Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après Lorient, un retour au goût amer pour Paulo Fonseca

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Neuf mois plus tard, Paulo Fonseca retrouvait le banc de l'OL en Ligue 1. Une première à Lorient qui ne s'est absolument pas passée comme il l'aurait souhaité (1-0).

    Un retour manqué. Dimanche, au Moustoir, Paulo Fonseca effectuait ses retrouvailles avec les bancs de Ligue 1. Après neuf mois à écumer les tribunes en raison de sa suspension, l'entraîneur de l'OL était impatient de renouer avec cette excitation en bord de pelouse. Sous une pluie battante, il a pourtant vu ses joueurs logiquement tomber face à une équipe de Lorient meilleure techniquement et dans l'engagement (1-0).

    "J'aurais aimé avoir un autre résultat"

    Forcément, le Portugais était très déçu du contenu et du score. Loin de ses espérances, la prestation de son groupe ne lui a pas plu, et son coaching n'a pas eu l'effet escompté. De quoi lui laisser un goût amer. "J'aurais aimé avoir un autre résultat, mais je me réjouis d'être proche du terrain et des joueurs. C'est une position totalement différente", a-t-il sobrement commenté en fin de conférence de presse dimanche soir.

    L'ancien entraîneur de Lille et de l'AC Milan constate comme tout le monde la grande irrégularité de sa formation d'une semaine à l'autre. Pas aidée en plus par les nombreuses exclusions, elle espère retrouver le sourire dans les jours à venir. Pour cela, place à deux réceptions, Go Ahead Eagles jeudi et Le Havre dimanche. Avec pour les Lyonnais et Paulo Fonseca, la nécessité de très rapidement rebondir.

    à lire également
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL - Le Havre : le duo Fonseca - Maciel recomposé sur le banc
    1 commentaire
    1. Gerard
      Gerard - mar 9 Déc 25 à 11 h 15

      En définitive, est-ce vraiment une bonne chose son retour sur le banc ?😊😊😊

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Après Lorient, un retour au goût amer pour Paulo Fonseca 11:05
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL - Le Havre : le duo Fonseca - Maciel recomposé sur le banc 10:15
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Une arbitre roumaine désignée pour diriger Manchester United - OL 09:30
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    OL - Le Havre : Jérôme Brisard aux commandes 08:50
    Corinne Petit, ancienne joueuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le casting pour la conférence "grossesse et sport" dévoilé 07:30
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    L’OL n’avance pas… C’est quoi le problème ? 08/12/25
    Jean-Paul Révillon
    Carnet noir : fidèle d'Aulas à l'OL, Jean-Paul Révillon est décédé 08/12/25
    Martin Satriano (OL) face à Rudy Matondo (Auxerre)
    OL - Ligue 1 : un calendrier abordable qui se transforme en chemin de croix 08/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 enchaînent un deuxième revers 08/12/25
    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL Lyonnes : Kang parmi les 25 personnalités les plus influentes 08/12/25
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    L’OL ne trouve toujours pas la parade en étant mené à l’extérieur 08/12/25
    L'OL et sa fondation a remis un chèque pour le Téléthon
    Grâce son tournoi partenaire, l’OL reverse 5000€ au Téléthon 08/12/25
    Les joueurs de Go Ahead Eagles
    Avant d'aller au Parc OL, Go Ahead Eagles accroche Alkmaar 08/12/25
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    OL - Ligue 1 : une dynamique de bas de tableau 08/12/25
    Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
    Lorient - OL (1-0) : Mvogo a écœuré les attaquants lyonnais 08/12/25
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    Ligue 1 : une place gagnée, mais une occasion encore ratée pour l’OL 08/12/25
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    L’OL champion de France des cartons rouges 08/12/25
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après Lorient - OL (1-0) : "Certains ont peut-être pensé que ce serait facile" 08/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut