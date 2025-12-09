Après Lorient, un retour au goût amer pour Paulo Fonseca

Neuf mois plus tard, Paulo Fonseca retrouvait le banc de l'OL en Ligue 1. Une première à Lorient qui ne s'est absolument pas passée comme il l'aurait souhaité (1-0).

Un retour manqué. Dimanche, au Moustoir, Paulo Fonseca effectuait ses retrouvailles avec les bancs de Ligue 1. Après neuf mois à écumer les tribunes en raison de sa suspension, l'entraîneur de l'OL était impatient de renouer avec cette excitation en bord de pelouse. Sous une pluie battante, il a pourtant vu ses joueurs logiquement tomber face à une équipe de Lorient meilleure techniquement et dans l'engagement (1-0).

"J'aurais aimé avoir un autre résultat"

Forcément, le Portugais était très déçu du contenu et du score. Loin de ses espérances, la prestation de son groupe ne lui a pas plu, et son coaching n'a pas eu l'effet escompté. De quoi lui laisser un goût amer. "J'aurais aimé avoir un autre résultat, mais je me réjouis d'être proche du terrain et des joueurs. C'est une position totalement différente", a-t-il sobrement commenté en fin de conférence de presse dimanche soir.

L'ancien entraîneur de Lille et de l'AC Milan constate comme tout le monde la grande irrégularité de sa formation d'une semaine à l'autre. Pas aidée en plus par les nombreuses exclusions, elle espère retrouver le sourire dans les jours à venir. Pour cela, place à deux réceptions, Go Ahead Eagles jeudi et Le Havre dimanche. Avec pour les Lyonnais et Paulo Fonseca, la nécessité de très rapidement rebondir.