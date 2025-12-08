À Lorient, l’OL s’est encore sabordé comme un grand

À cause d’une première mi-temps complètement ratée, l’OL a subi sa 5e défaite de la saison à Lorient. Un revers que les Lyonnais ne doivent qu’à eux-mêmes.

Dans la bourrasque lorientaise, l’OL a pris une vraie tempête. Climatique mais surtout footballistique dimanche soir au Moustoir. À l’issue des 90 minutes, il pouvait y avoir les regrets d’être tombé sur un Mvogo impérial, mais davantage ceux d’être entièrement passé à côté d’une première mi-temps indigeste. Par ricochet également d’une belle occasion de recoller au peloton de tête et notamment Marseille et Lille. À l’issue de cette 15e journée de Ligue 1, l’OL a certes gagné une place malgré sa défaite (1-0), mais il n’a clairement pas fait une bonne opération.

Un point du nul n’aurait pas changé forcément l’analyse, mais les Lyonnais ne seraient au moins pas rentrés bredouilles de Bretagne. Néanmoins, le constat d’un rendez-vous manqué aurait toujours été là. Dans un Moustoir en fusion, les joueurs de Paulo Fonseca ont été comme tétanisés par l’ambiance, au moins pendant 45 minutes. Ce revers, l’OL ne peut s’en prendre qu’à lui-même.

Une agressivité mal placée

Au coup de sifflet final, les mots étaient durs venant de la bouche de Moussa Niakhaté ou de son coach. Pour son retour sur le banc, Paulo Fonseca aurait "aimé un autre résultat". Il aurait fallu pour cela que ses joueurs soient bien plus conscients de l’enjeu. Comme à chaque fois que l’OL a l’opportunité de faire un bon coup comptable, il se retrouve à déjouer dans les grandes largeurs. Le Portugais a mis en avant un manque d’agressivité et de détermination pendant 45 minutes. Les deux équipes alignées en 3-4-2-1, l’effet miroir a joué contre l’OL face à des Merlus bien plus remontés dans cette soirée de fête pour eux. "Nous avons manqué d'agressivité et de détermination, tant offensivement que défensivement. Nous avons perdu beaucoup de duels, de deuxièmes ballons. Sans agressivité, il est impossible de gagner. Lorient méritait de l'emporter sur le contenu de la première mi-temps."

Pourtant, quand on regarde bien le comportement des Lyonnais, l’agressivité était bien là. Elle n’était juste pas dirigée au bon endroit. De Corentin Tolisso à Nicolas Tagliafico en passant par Martin Satriano, nombreux ont été les Lyonnais à montrer des signes d’agacement, de frustration envers l’arbitre ou leurs propres coéquipiers et cela n’a pas joué en leur faveur.

Maitland-Niles a lâché les siens

De cette première mi-temps indigeste, l’exclusion d’Ainsley Maitland-Niles a été le pompon de cette soirée lorientaise. Quarante-deux minutes qui représentent finalement assez bien l’Anglais. Dans un rôle de piston droit qui devait lui permettre d’attaquer et donc de faire reculer le bloc des Merlus, le numéro 98 a finalement passé le plus clair de son temps à défendre. Et l’on sait pertinemment que ce n’est pas son point fort. Cela s’est vérifié en l’espace de cinq minutes avec deux fautes grossières. Une première avec une intervention trop musclée à soixante mètres de son but. L’autre en étant pris par la vitesse d’enchaînement de Kouassi.

Dès ses premiers ballons, Maitland-Niles a montré des signes que ce ne serait pas sa soirée. Ses coéquipiers auraient quand même aimé qu’il la passe entièrement avec eux. À l’image de la colère de Tolisso sur le rouge, il y avait comme un sentiment d’abandon dans les rangs lyonnais. "Un joueur expérimenté qui prend un avertissement ne peut pas faire ce qu’il a fait ensuite. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas parler d’injustice sur le rouge. C’est notre faute et je ne peux pas accepter ce carton", a pesté Paulo Fonseca après le match. À 10 contre 11, l’OL n’a pas été ridicule, mais à force de se tirer une balle dans le pied, il ne fait rien pour arranger sa situation.

Un système qui n’a pas fonctionné

En jouant en infériorité numérique pendant toute une mi-temps, l’OL aurait pu changer de fusil d’épaule à la pause puisque le 3-4-2-1 utilisé pour la troisième fois de suite n’avait pas donné satisfaction. S’il a bien effectué un changement au retour des vestiaires, Paulo Fonseca a avant tout cherché à maintenir sa défense à trois centraux, quitte à priver Martin Satriano d’un vrai soutien. Pour son retour sur le banc, l’entraîneur portugais a estimé que cette défaite ne devait rien à son système, mais bien à l’engagement mis par les siens.

Or, les plus grosses occasions sont venues au moment du passage à quatre derrière et à l’entrée d’Afonso Moreira. Un changement qui n’est intervenu qu’à la 70e minute alors que l’OL n’avait toujours pas montré grand chose… Encore une fois, la lecture en cours de match laisse à désirer. À la différence que cette fois, même la préparation d’avant-match et le système d’entrée de jeu n’ont pas permis à Fonseca de s’en sortir.