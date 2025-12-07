Mercato - OL : Niakhaté s'exprime sur la piste Disasi

À la recherche d’un défenseur central, l’OL aurait coché le nom d’Axel Disasi. Interrogé sur la question, Moussa Niakhaté a validé une possible venue du défenseur de Chelsea.

Deux petits matchs avec la réserve de Chelsea. C’est le bilan d’Axel Disasi depuis le début de la saison. Au sein d’un effectif plus que pléthorique dans le club londonien, l’international français ne fait clairement pas partie des petits papiers d’Enzo Maresca, l’entraîneur des Blues. Ayant déjà cherché une porte de sortie durant l’été dernier, Disasi ne va pas chercher à s’éterniser à Londres sur la seconde partie de saison. Cela tombe bien puisque l’OL aurait inscrit le nom de défenseur parmi les pistes à explorer pour se renforcer défensivement.

"Ses premiers mois à Chelsea étaient très bons"

Un prêt pour six mois serait à l’étude pour compenser les départs de Moussa Niakhaté et Clinton Mata à la CAN. Seulement, la condition physique d’Axel Disasi pose question et pourrait rebuter les dirigeants lyonnais, qui souhaitent un joueur disponible tout de suite. Interrogé sur le cas de son potentiel futur remplaçant, Moussa Niakhaté a montré un certain enthousiasme sur le plateau de la Chaîne L'Équipe. "Si Axel Disasi venait, on serait très contents parce que c'est un joueur de qualité. Certes, il n'a pas de temps de jeu en ce moment. Mais on n'oublie pas ses premiers mois à Chelsea, ils étaient très bons, comme à l'époque où il était à Monaco et à Reims. Tout joueur de qualité est le bienvenu à l’OL."

Reste à savoir si l’ancien Monégasque réussira à convaincre les dirigeants de l’OL sur son manque de rythme.