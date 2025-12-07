Actualités
Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
Enzo Molebe, jeune attaquant de l’OL (crédit : David Hernandez)

Académie : l’OL s’offre l’Olympico des réserves contre l’OM

  • par David Hernandez

    • En mal de victoires en National 3, la réserve de l’OL a profité de la venue de celle de l’OM pour signer un troisième succès cette saison. Daryll Benlahlou a été l’unique buteur sur penalty.

    Ils aiment décidément se mettre dans des situations embarrassantes alors qu’ils n’ont pas vraiment besoin de cela. Depuis le début de la saison, la réserve de l’OL est à la peine en National 3 avec seulement deux victoires et neuf points au compteur en neuf journées. Loin du parcours de la saison passée, la faute notamment à des faits de jeu contraires. Ce n’est pas la venue de la réserve de l’OM qui a changé ce sentiment, avec une infériorité numérique pendant soixante-dix minutes de jeu, samedi soir au GOLTC. La faute à une intervention en position de dernier défenseur de Charifou et donc d’un carton rouge logique dès la 20e minute de jeu.

    Une barre et un poteau pour les Lyonnais

    Fort heureusement pour l’OL, le début de match avait permis de prendre l’avantage dès la 10e minute. Suite à une faute sur Rémi Himbert dans la surface, Daryll Benlahlou a inscrit son quatrième but de la saison en N3 et mis la réserve lyonnaise sur les bons rails. Malgré l’infériorité, Gueïda Fofana a vu ses joueurs pousser pour faire le break avant la pause. Mais les montants marseillais en avaient décidé autrement, empêchant Himbert puis Molebe de permettre à l’OL de mener 2-0.

    Dans une deuxième période bien plus compliquée physiquement, les Lyonnais ont avant tout fait preuve de courage pour conserver cette courte avance et ainsi les trois points. L’OM a eu les occasions avec une barre avant un arrêt décisif de Da Silva, parti ensuite avec les pros à Lorient, dans les dernières secondes. En gagnant pour la troisième fois cette saison, la réserve se donne un peu d’air dans la course au maintien. 

