Ligue 1 : sans jouer, l’OL gagne une place au classement

Sixième avant cette 15e journée de Ligue 1, l’OL a profité de la large défaite de Rennes pour gagner une place. Les Lyonnais finiront à la 5e place après leur match à Lorient, à moins d’une très large défaite.

Remonter au classement sans même jouer. C’est la bonne surprise qu’ont eu les joueurs de l’OL samedi soir après PSG - Rennes. À égalité de points avec le club breton avant la 15e journée de Ligue 1, les Lyonnais affichent toujours 24 unités au compteur, comme le SRFC. Seulement, les positions se sont retrouvées inversées après 90 minutes pour le plus grand plaisir rhodanien. Pendant que certains joueurs lyonnais étaient certainement branchés devant leur écran, le Stade Rennais mordait la poussière au Parc des Princes avec une manita.

De retour dans le top 5 à une journée de la trêve

Le doublé de Kvaratskhelia ainsi que les buts de Mayulu, Mbaye et Gonçalo Ramos ont mis un coup à la différence de buts bretonne, ce qui arrange l’OL. Avant de jouer contre Lorient ce dimanche soir, la formation de Paulo Fonseca se retrouve donc cinquième. Une position qu’elle conservera quoi qu’il arrive à l’issue de cette 15e journée, à moins d’un revers 5-0 du côté du Moustoir.