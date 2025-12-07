Actualités
Abner après son but lors d'OL - Nantes
Abner après son but lors d’OL – Nantes (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : sans jouer, l’OL gagne une place au classement

  • par David Hernandez

    • Sixième avant cette 15e journée de Ligue 1, l’OL a profité de la large défaite de Rennes pour gagner une place. Les Lyonnais finiront à la 5e place après leur match à Lorient, à moins d’une très large défaite.

    Remonter au classement sans même jouer. C’est la bonne surprise qu’ont eu les joueurs de l’OL samedi soir après PSG - Rennes. À égalité de points avec le club breton avant la 15e journée de Ligue 1, les Lyonnais affichent toujours 24 unités au compteur, comme le SRFC. Seulement, les positions se sont retrouvées inversées après 90 minutes pour le plus grand plaisir rhodanien. Pendant que certains joueurs lyonnais étaient certainement branchés devant leur écran, le Stade Rennais mordait la poussière au Parc des Princes avec une manita.

    De retour dans le top 5 à une journée de la trêve

    Le doublé de Kvaratskhelia ainsi que les buts de MayuluMbaye et Gonçalo Ramos ont mis un coup à la différence de buts bretonne, ce qui arrange l’OL. Avant de jouer contre Lorient ce dimanche soir, la formation de Paulo Fonseca se retrouve donc cinquième. Une position qu’elle conservera quoi qu’il arrive à l’issue de cette 15e journée, à moins d’un revers 5-0 du côté du Moustoir.

    à lire également
    Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL)
    Lorient - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Abner après son but lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : sans jouer, l’OL gagne une place au classement 10:15
    Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL)
    Lorient - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Lorient - OL : à trois derrière, stop ou encore ? 08:45
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    Ligue 1 : quel bilan pour l’OL sans Fonseca sur le banc ? 08:00
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Avec Morton de retour, l’OL retrouve sa colonne vertébrale 07:30
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    L'OL avec Mata et Ghezzal mais sans Mangala ni Tessmann à Lorient 06/12/25
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Sous la pluie dijonnaise, l’OL Lyonnes continue son sans-faute 06/12/25
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Revivez Dijon - OL Lyonnes 06/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent Hegerberg 06/12/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 laissent encore filer des points bêtement 06/12/25
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL : Maciel tout heureux de retrouver son costume d'adjoint 06/12/25
    Joël Fréchet, ancien entraîneur de l'OL futsal
    Joël Fréchet (ex-OL) futur sélectionneur de Tahiti ? 06/12/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Ligue 1 : Maitland-Niles (OL) nommé pour le but du mois de novembre 06/12/25
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Cinq absents à Lorient pour affronter l’OL 06/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : un retour de trêve toujours difficile à gérer 06/12/25
    Le PSG avait concédé le nul à Lorient en octobre dernier
    Avant de recevoir l'OL, Lorient aime les "gros" au Moustoir 06/12/25
    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    France - Sénégal : l’OL ironise sur une présence de Tolisso 06/12/25
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Lorient - OL : Fonseca enfin libéré, délivré 06/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut