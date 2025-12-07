Actualités
Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL)
Lorient - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par David Hernandez
    • Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la quinzième journée entre Lorient et l’OL.

    Avant-match

    Tous les regards vont être braqués sur le banc lyonnais ce dimanche. Il y a bien un match qui se joue au Moustoir entre le FC Lorient et l’OL, mais un évènement va bien attirer l’attention de tout le monde : le retour de Paulo Fonseca dans son costume de coach à plein temps en Ligue 1. Suspendu pendant neuf mois, le Portugais reprend du service avec ce déplacement en Bretagne et c’est forcément un petit évènement. Chaque réaction et geste de l’entraîneur lyonnais vont être scrutés, mais Fonseca n’a que faire de sa situation personnelle.

    En retrouvant son quotidien de coach, il veut avant tout aider son équipe à finir l’année de la meilleure des façons possibles. Après une victoire contre le FC Nantes, l’OL se déplace une dernière fois ce dimanche à Lorient. Avec l’envie de repartir avec les trois points avant de recevoir Le Havre dans une semaine pour le dernier match de championnat en 2025.

    Pour ce rendez-vous dans le Morbihan, Paulo Fonseca ne peut toujours pas compter sur un groupe au complet. Clinton Mata et Rachid Ghezzal signent certes leur retour dans l’effectif lyonnais, mais à compter de ça, Orel Mangala et Tanner Tessmann manquent à l’appel. L’Américain avait plutôt bien assuré dans la défense à trois instaurée par Paulo Fonseca et il faudra ainsi voir si le Portugais poursuit sur cette stratégie ou s’il va revenir à du classique et un système en 4-2-3-1.

    À quelle heure se joue Lorient - OL ?

    Dans un stade du Moustoir qui affichera complet, l’OL jouera encore une fois en prime time. Avec la Ligue des champions qui revient la semaine prochaine, les autres cadors que sont le PSG, Monaco et Marseille ont joué en début de week-end. Le coup d’envoi sera donc donné à 20h45 par M. Vernice, qui avait déjà officié pour un Lorient - OL en mars 2024.

    Sur quelle chaîne voir Lorient - OL ?

    Comme chaque dimanche soir, Ligue 1+ diffusera le dernier match du week-end. Xavier Domergue et Benoît Cheyrou assureront les commentaires. Marina Lorenzo et Guillaume Hoarau seront eux en bord de terrain et sur le plateau d’avant-match à Lorient.

    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 7 Déc 25 à 10 h 01

      Ce soir 8ème prime sur 15 journée de la saison pour l'ol. On est les premiers, PSG 7 et l'om 5
      Ça va rapporter de l'argent pour le club.

    derniers commentaires
