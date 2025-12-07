Actualités
Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d’OL – Manchester United (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Lorient - OL : à trois derrière, stop ou encore ?

  • par David Hernandez

    • Utilisé depuis deux matchs, le 3-4-2-1 va-t-il se poursuivre à Lorient avec l’absence de Tanner Tessmann et le retour de Clinton Mata ? La tendance serait à répondre oui pour l’OL.

    Depuis le début de sa carrière, il est plutôt un entraîneur qui a les idées arrêtées. Paulo Fonseca est un adepte du 4-3-3 et déroge très peu à la règle. Il peut bien évidemment y apporter une variante avec un passage en 4-2-3-1 comme c’est le cas depuis quelques mois à l’OL, mais il est très rare de retrouver une trace d’une tactique à trois centraux. Pourtant, c’est bien ce qui est utilisé depuis deux matchs entre Rhône et Saône.

    S’il avait déjà expérimenté ce système en cours de match, notamment face au Paris FC avec le succès relatif que l’on connait (3-3), le 3-4-2-1 utilisé face au Maccabi Tel Aviv a été une première d’entrée de jeu. Il y a eu une suite, trois jours plus tard face au FC Nantes. Deux matchs durant lesquels l’OL a montré une certaine souveraineté et donc un goût de "reviens-y". Pour son retour sur le banc, Paulo Fonseca continuera-t-il sur ce chemin ?

    Hateboer pour remplacer Tessmann ?

    La réponse voudrait que ce soit un grand oui car avec neuf buts marqués et aucun encaissé en 180 minutes, l’OL a montré de belles choses. Seulement, la blessure de Tanner Tessmann et le retour de Clinton Mata pourraient pousser à revenir à du classique. Ce n’est pas la tendance puisque l’Angolais a manqué les deux derniers matchs et pourrait avoir besoin de retrouver du rythme.

    Avec Lorient qui évolue également avec une défense à cinq, la volonté serait de se calquer. Mais qui pour remplacer Tessmann qui avait plutôt bien assuré aux côtés de Nicolas Tagliafico et Moussa Niakhaté ? Ayant retrouvé du temps de jeu contre Nantes, Hans Hateboer tient la corde pour débuter, avant d’envisager un potentiel changement en cours de match avec Clinton Mata de retour aux affaires.

    La compo probable de l’OL : Greif - Hateboer, Niakhaté, Tagliafico - Maitland-Niles, De Carvalho, Morton, Abner - Sulc, Tolisso - Satriano

    à lire également
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    Ligue 1 : quel bilan pour l’OL sans Fonseca sur le banc ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Lorient - OL : à trois derrière, stop ou encore ? 08:45
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    Ligue 1 : quel bilan pour l’OL sans Fonseca sur le banc ? 08:00
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Avec Morton de retour, l’OL retrouve sa colonne vertébrale 07:30
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    L'OL avec Mata et Ghezzal mais sans Mangala ni Tessmann à Lorient 06/12/25
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Sous la pluie dijonnaise, l’OL Lyonnes continue son sans-faute 06/12/25
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Revivez Dijon - OL Lyonnes 06/12/25
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent Hegerberg 06/12/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 laissent encore filer des points bêtement 06/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL : Maciel tout heureux de retrouver son costume d'adjoint 06/12/25
    Joël Fréchet, ancien entraîneur de l'OL futsal
    Joël Fréchet (ex-OL) futur sélectionneur de Tahiti ? 06/12/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Ligue 1 : Maitland-Niles (OL) nommé pour le but du mois de novembre 06/12/25
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Cinq absents à Lorient pour affronter l’OL 06/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : un retour de trêve toujours difficile à gérer 06/12/25
    Le PSG avait concédé le nul à Lorient en octobre dernier
    Avant de recevoir l'OL, Lorient aime les "gros" au Moustoir 06/12/25
    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    France - Sénégal : l’OL ironise sur une présence de Tolisso 06/12/25
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Lorient - OL : Fonseca enfin libéré, délivré 06/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Coupe du monde 2026 : Niakhaté et le Sénégal retrouveront les Bleus 06/12/25
    Axel Disasi, défenseur des Bleues et de Chelsea
    OL - Mercato : la piste Disasi (Chelsea) explorée pour cet hiver ? 06/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut