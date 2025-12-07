Lorient - OL : à trois derrière, stop ou encore ?

Utilisé depuis deux matchs, le 3-4-2-1 va-t-il se poursuivre à Lorient avec l’absence de Tanner Tessmann et le retour de Clinton Mata ? La tendance serait à répondre oui pour l’OL.

Depuis le début de sa carrière, il est plutôt un entraîneur qui a les idées arrêtées. Paulo Fonseca est un adepte du 4-3-3 et déroge très peu à la règle. Il peut bien évidemment y apporter une variante avec un passage en 4-2-3-1 comme c’est le cas depuis quelques mois à l’OL, mais il est très rare de retrouver une trace d’une tactique à trois centraux. Pourtant, c’est bien ce qui est utilisé depuis deux matchs entre Rhône et Saône.

S’il avait déjà expérimenté ce système en cours de match, notamment face au Paris FC avec le succès relatif que l’on connait (3-3), le 3-4-2-1 utilisé face au Maccabi Tel Aviv a été une première d’entrée de jeu. Il y a eu une suite, trois jours plus tard face au FC Nantes. Deux matchs durant lesquels l’OL a montré une certaine souveraineté et donc un goût de "reviens-y". Pour son retour sur le banc, Paulo Fonseca continuera-t-il sur ce chemin ?

Hateboer pour remplacer Tessmann ?

La réponse voudrait que ce soit un grand oui car avec neuf buts marqués et aucun encaissé en 180 minutes, l’OL a montré de belles choses. Seulement, la blessure de Tanner Tessmann et le retour de Clinton Mata pourraient pousser à revenir à du classique. Ce n’est pas la tendance puisque l’Angolais a manqué les deux derniers matchs et pourrait avoir besoin de retrouver du rythme.

Avec Lorient qui évolue également avec une défense à cinq, la volonté serait de se calquer. Mais qui pour remplacer Tessmann qui avait plutôt bien assuré aux côtés de Nicolas Tagliafico et Moussa Niakhaté ? Ayant retrouvé du temps de jeu contre Nantes, Hans Hateboer tient la corde pour débuter, avant d’envisager un potentiel changement en cours de match avec Clinton Mata de retour aux affaires.

La compo probable de l’OL : Greif - Hateboer, Niakhaté, Tagliafico - Maitland-Niles, De Carvalho, Morton, Abner - Sulc, Tolisso - Satriano