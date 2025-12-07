Actualités
Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
Paulo Fonseca en tribunes lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Ligue 1 : quel bilan pour l’OL sans Fonseca sur le banc ?

  • par David Hernandez

    • Suspendu pendant neuf mois, Paulo Fonseca a manqué 24 matchs avec l’OL. De retour sur le banc ce dimanche à Lorient, le Portugais assure que l’impact de son absence a été limité.

    Un soulagement. Ce dimanche, Paulo Fonseca ne va pas avoir besoin de quitter ses joueurs au moment du coup de sifflet de l’arbitre pour la vérification des équipements. Après neuf mois privé de banc dont six avec une interdiction de vestiaire, le Portugais va retrouver le quotidien d’un coach de Ligue 1 ce dimanche (20h45) à Lorient. La fin de la punition pour l’OL et son entraîneur et un retour à la normale. Néanmoins, Paulo Fonseca assure que son absence n’a pas forcément eu d’impact sur le groupe. Grâce notamment à un gros travail effectué en amont des rencontres. On pourrait rappeler au coach certains couacs contre Saint-Etienne la saison passée ou encore à Rennes ou au Paris FC cette saison.

    50% de victoires

    Mais dans les chiffres, quel a été le bilan comptable de cette longue suspension ? Entre le 9 mars dernier et ce dimanche 7 décembre, Paulo Fonseca a passé 24 matchs en tribunes. Plus d’une demi-saison loin du banc durant laquelle l’OL a engrangé 39 points pour un bilan de douze victoires. Il a d'ailleurs fallu attendre le déplacement au Paris FC le 29 octobre dernier pour voir les Lyonnais connaitre un premier nul sous la direction du Portugais. Avec une moyenne de 1,625 point par match, l’OL se retrouve clairement en-dessous de celle toute compétitions confondues (1,81). Mais, avec un seul point de retard par rapport à pareille époque l’an passé sous Pierre Sage et des moyens bien différents, les Lyonnais montrent que la situation n’a pas été si mal gérée que ça.

    à lire également
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Lorient - OL : à trois derrière, stop ou encore ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Lorient - OL : à trois derrière, stop ou encore ? 08:45
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    Ligue 1 : quel bilan pour l’OL sans Fonseca sur le banc ? 08:00
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Avec Morton de retour, l’OL retrouve sa colonne vertébrale 07:30
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    L'OL avec Mata et Ghezzal mais sans Mangala ni Tessmann à Lorient 06/12/25
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Sous la pluie dijonnaise, l’OL Lyonnes continue son sans-faute 06/12/25
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Revivez Dijon - OL Lyonnes 06/12/25
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent Hegerberg 06/12/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 laissent encore filer des points bêtement 06/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL : Maciel tout heureux de retrouver son costume d'adjoint 06/12/25
    Joël Fréchet, ancien entraîneur de l'OL futsal
    Joël Fréchet (ex-OL) futur sélectionneur de Tahiti ? 06/12/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Ligue 1 : Maitland-Niles (OL) nommé pour le but du mois de novembre 06/12/25
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Cinq absents à Lorient pour affronter l’OL 06/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : un retour de trêve toujours difficile à gérer 06/12/25
    Le PSG avait concédé le nul à Lorient en octobre dernier
    Avant de recevoir l'OL, Lorient aime les "gros" au Moustoir 06/12/25
    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    France - Sénégal : l’OL ironise sur une présence de Tolisso 06/12/25
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Lorient - OL : Fonseca enfin libéré, délivré 06/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Coupe du monde 2026 : Niakhaté et le Sénégal retrouveront les Bleus 06/12/25
    Axel Disasi, défenseur des Bleues et de Chelsea
    OL - Mercato : la piste Disasi (Chelsea) explorée pour cet hiver ? 06/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut