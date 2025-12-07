Ligue 1 : quel bilan pour l’OL sans Fonseca sur le banc ?

Suspendu pendant neuf mois, Paulo Fonseca a manqué 24 matchs avec l’OL. De retour sur le banc ce dimanche à Lorient, le Portugais assure que l’impact de son absence a été limité.

Un soulagement. Ce dimanche, Paulo Fonseca ne va pas avoir besoin de quitter ses joueurs au moment du coup de sifflet de l’arbitre pour la vérification des équipements. Après neuf mois privé de banc dont six avec une interdiction de vestiaire, le Portugais va retrouver le quotidien d’un coach de Ligue 1 ce dimanche (20h45) à Lorient. La fin de la punition pour l’OL et son entraîneur et un retour à la normale. Néanmoins, Paulo Fonseca assure que son absence n’a pas forcément eu d’impact sur le groupe. Grâce notamment à un gros travail effectué en amont des rencontres. On pourrait rappeler au coach certains couacs contre Saint-Etienne la saison passée ou encore à Rennes ou au Paris FC cette saison.

50% de victoires

Mais dans les chiffres, quel a été le bilan comptable de cette longue suspension ? Entre le 9 mars dernier et ce dimanche 7 décembre, Paulo Fonseca a passé 24 matchs en tribunes. Plus d’une demi-saison loin du banc durant laquelle l’OL a engrangé 39 points pour un bilan de douze victoires. Il a d'ailleurs fallu attendre le déplacement au Paris FC le 29 octobre dernier pour voir les Lyonnais connaitre un premier nul sous la direction du Portugais. Avec une moyenne de 1,625 point par match, l’OL se retrouve clairement en-dessous de celle toute compétitions confondues (1,81). Mais, avec un seul point de retard par rapport à pareille époque l’an passé sous Pierre Sage et des moyens bien différents, les Lyonnais montrent que la situation n’a pas été si mal gérée que ça.