Fleury Di Nallo, ancien joueur offensif de l'OL
Fleury Di Nallo, ancien joueur offensif de l’OL (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

OL - Nantes : Di Nallo donnera le coup d’envoi avec deux jeunes de l’Académie

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • À l’occasion des festivités des 75 ans du club, l’OL a choisi de mettre en avant l’une de ses légendes. Fleury Di Nallo donnera le coup d’envoi fictif contre Nantes, dimanche (20h45).

    Il est le meilleur buteur de l’histoire du club et il n’est pas prêt de se voir détrôner. Avec le départ d’Alexandre Lacazette durant l’été, Fleury Di Nallo a pu souffler un grand coup. Ses 222 buts marqués entre 1960 et 1975 vont encore servir de références pour de très nombreuses années. Légende de l’OL dont il a porté le brassard de capitaine à 299 reprises, l’attaquant ne pouvait pas ne pas être là pour les 75 ans du club lyonnais, dimanche soir.

    Himbert et Kodjia pour l'accompagner

    Orphelin de Bernard Lacombedécédé en juin dernier, Fleury Di Nallo donnera le coup d’envoi fictif du match de Ligue 1 entre l’OL et le FC Nantes (20h45). Le "Petit Prince de Gerland" ne viendra pas seul sur la pelouse du Parc OL. Comme un symbole de transmission, le Lyonnais de 82 ans sera accompagné par Rémi Himbert, attaquant de la réserve rhodanienne, et de Jayden Kodjia, jeune offensif évoluant avec les U14 et qui n’est autre que le fils de Jonathan Kodjia, ancien international ivoirien, passé par la Ligue 2 ou encore Aston Villa.

    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - ven 28 Nov 25 à 11 h 26

      Légende numéro 1 de l'histoire du club , ce ne pouvait être que lui pour donner le coup d'envoi de cette soirée anniversaire .

      
    2. Avatar
      olgoneforever - ven 28 Nov 25 à 11 h 56

      Impatient d'être au Groupama dimanche!
      J'espère une standing ovation pour le Petit Prince de Gerland !

      J'espère aussi beaucoup de fans des années Di Nallo, Combin, Chiesa et tous les autres pour cette soirée.
      DD Passion 69 sera là peut-être...

      

