OL - Carnet noir : Bernard Lacombe est décédé

Hospitalisé depuis plusieurs mois, Bernard Lacombe s’en est allé ce mardi 17 juin. L’ancien attaquant de l’OL avait 72 ans.

Les plus fidèles de l’OL et du Parc OL avaient remarqué son absence ces derniers mois. Habitué de Gerland puis de Décines, Bernard Lacombe était bien moins présent et pour cause. Ayant des soucis de santé et hospitalisé depuis janvier, l’ancien conseiller du président Aulas se soignait avant tout. Malheureusement, ce mardi 17 juin marque d’un gros point noir l’histoire de l’OL. À 72 ans, Lacombe est décédé et laisse un grand vide.

258 matchs et 149 buts avec l’OL

Joueur, directeur sportif, entraîneur puis conseiller du président, Bernard Lacombe a pratiquement connu toute l’évolution de l’OL à différents moments de sa carrière. Férocement attaché à son club de cœur malgré des passages à Saint-Etienne et Bordeaux, le natif de Villefranche-sur-Saône a disputé 258 matchs pour l’OL pour 149 buts. La rédaction d’Olympique-et-Lyonnais adresse toutes ses condoléances à la famille de Mr Lacombe.