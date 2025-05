OL : après l’accalmie, Aulas se paie de nouveau Textor

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après plusieurs mois à mettre chacun de l’eau dans leur vin, John Textor et Jean-Michel Aulas ont repris leurs reproches par médias interposés. Critiqué jeudi par son successeur, l’ancien président de l’OL n’a pas manqué de critiquer l’augmentation de la dette sous l’Américain.

Pour le bien de l’OL, ils avaient choisi d’enterrer la hache de guerre au novembre 2023 quand tout tournait mal dans le club. Afin de mettre en avant une union sacrée, Jean-Michel Aulas et John Textor avaient choisi de faire un pas vers l’autre, bien aidés par le chèque que devait recevoir l’ancien président. Depuis un an et demi, les deux derniers hommes forts de l’OL s’affichaient ensemble au stade, même si la relation restait avant tout professionnelle. Aulas avait même réussi à récupérer l’Arena dans la volonté de Textor de vendre les bijoux de famille du club.

Néanmoins, on se doutait bien que tout restait bancal avec la fin de l’histoire entre les deux hommes et les trois ans de présidence promis qui se sont finalement transformés en quelques mois et ce licenciement "comme un malpropre", selon Aulas. Il a fallu un communiqué de John Textor jeudi soir pour que la bonne ambiance apparente parte en fumée. L'actuel propriétaire y évoque "le prix à payer des erreurs du passé" et ça n’est clairement pas passé chez le potentiel futur candidat à la maire de Lyon.

"Il y avait 800 millions d'euros d'actifs lors de la vente"

S’il avait l’habitude d’utiliser ses réseaux personnels pour faire passer certains messages, Jean-Michel Aulas a préféré s’exprimer dans L’Équipe pour répondre aux critiques de son successeur. Comme à l’époque de l’empoignade entre les deux, "JMA" n’a pas hésité à s’en prendre à la gestion de Textor depuis sa prise de contrôle. Et profité des récents problèmes avec la FIFA ou l’UEFA pour enfoncer un peu plus le couteau.

"Quand nous avons vendu, le club avait certes des dettes, mais aussi pour 800 à 900 millions d'actifs, rétorque l’ancien président. Simplement, John (Textor) ne voulait plus dépendre des banques françaises, il a voulu rembourser immédiatement le PGE (prêt garanti par l'État) de 120 millions d'euros et il a refinancé la totalité du stade, qu'on avait presque fini de payer. En réalité, plus de 600 millions sont entrés dans les caisses et la dette a doublé dans le même temps. Je ne veux pas en rajouter, mais sous ma présidence, l'OL n'avait jamais eu de problème avec la DNCG ni avec l'UEFA !"

Une façon aussi de rappeler son influence pendant 20 ans sur le football français et européen...