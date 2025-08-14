Actualités
Pierre Sage, entraineur de l'OL
Pierre Sage, entraineur de l’OL (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Lens - OL : Sage revient sur ses futures retrouvailles

  • par Antoine Lio
  • 5 Commentaires

    • Ce jeudi en conférence de presse, Pierre Sage a évoqué son ressenti au sujet de retrouver l'Olympique lyonnais.

    Un match de l'OL avec Pierre Sage… sous l'écusson du RC Lens. L'ancien technicien lyonnais affronte ce samedi (17h) l'équipe avec qui il partageait la même héraldique il y a quelques mois. Comme un symbole, lui qui a pris ses fonctions dans le Nord début juin dernier. S'il a sauvé l'OL de la relégation (2023-2024), Pierre Sage n'a pas oublié son éviction par John Textor. Il n'en garde aucun ressentiment, mais l'affiche sera forcément spéciale. Ce samedi, l'homme de 46 ans pense désormais à sa nouvelle équipe et au plaisir de pouvoir entraîner à nouveau.

    "Je sais que je suis très attendu sur cette date"

    Dans un parler à l'image de son patronyme, Pierre Sage a évoqué le fait de retrouver l'OL en tant qu'adversaire. "Je sais que je suis très attendu sur cette date donc au moins ce sera fait et on n'en parlera plus. Il faudra attendre la dernière journée pour le match retour. Je ne peux pas dire que tout est derrière parce que cela fait partie de ma vie, de ce que je suis aujourd'hui, a-t-il déclaré en conférence de presse ce jeudi. Dans tous les cas, samedi je serai 100 % focus sur notre équipe avec la volonté de battre cet adversaire qui, à un moment donné, a été très important pour moi". Avant le coup d'envoi, les retrouvailles devront logiquement être chaudes avec ses anciens joueurs. Même s'il n'y aura pas de sentiments pendant 90 minutes.

    5 commentaires
    1. s.k
      s.k - jeu 14 Août 25 à 16 h 03

      Quelqu’un sait ce que Lens a fait pendant la préparation ?
      C’est dommage que le site n’en parle pas
      Ça permettrait de se faire une idée sur leur état de forme

      Signaler
      1. Avatar
        David Hernandez - jeu 14 Août 25 à 16 h 06

        Bonjour,

        Un article a été réalisé en début de semaine sous le titre "Lens signe une préparation solide avant de recevoir l’OL"

        Signaler
    2. s.k
      s.k - jeu 14 Août 25 à 16 h 11

      Merci David et désolé pour ma remarque je vais chercher l’article

      Signaler
    3. s.k
      s.k - jeu 14 Août 25 à 16 h 15

      Je l’ai retrouvé
      https://www.olympique-et-lyonnais.com/lens-signe-une-preparation-solide-avant-de-recevoir-lol,375194.html
      Du coup un peu moins optimiste c’est plutôt solide on est un peu sur la meme dynamique
      Hum il va être pas facile ce match on a intérêt à être totalement concentré

      Signaler
    4. Avatar
      vauban - jeu 14 Août 25 à 16 h 15

      Son employeur ( Lens ) admet bien volontiers que le licenciement de Sage n'était du qu'a un caprice d'un seul homme et qui lui même se fait limoger par trop de connaissances financières de dessous de tapis ..

      Signaler

