Les U19 de l'OL contre Andrézieux
Les U19 de l’OL contre Andrézieux (crédit : David Hernandez)

OL Académie : des sourires pour les U19 et U17 mercredi

  • par David Hernandez

    • Quand la réserve a dû annuler son amical, les U17 et les U19 de l'OL ont passé le mercredi avec le sourire. Les deux formations ont gagné le match amical.

    Enfin une victoire pour les U19 de l'OL ! Depuis le début de la préparation, les joueurs de Florent Balmont n'avaient pas encore goûté au succès, que ce soit lors de leurs trois matchs amicaux ou pour le tournoi Carisport. Depuis mercredi, c'est enfin chose faite et de belle manière. Opposés à Vaulx-en-Velin, évoluant en Régional 1 chez les seniors, les Lyonnais l'ont emporté 3-0 grâce à des buts de Saad, Bouabdellah et Boulegrom. Cette victoire met fin à cinq défaites et deux nuls depuis le début de la préparation. Il faudra confirmer, mais à dix jours de la reprise du championnat, cela permet forcément de prendre un peu plus confiance dans une saison qui s'annonce difficile.

    Les U17 poursuivent sur leur lancée

    Faciles vainqueurs de Montpellier samedi dernier à Valence, les U17 ont enchaîné avec un nouveau succès 3-1 contre Lyon-La Duchère. Les buts lyonnais ont été inscrits par Nkelenda, Muminovic et Meguenni. L’équipe, dirigée par Samy Saci et Mour Paye, confirme les belles dispositions observées depuis le début de la préparation, même avec un effectif des plus jeunes et touché par les blessures. À noter, comme mentionné par le compte Borgia_OL_Acad, la présence d'un certain Ousmane Fofana, qui n'est autre que le cousin de Malick. 

    Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie
    Cyrille Dolce (ex-OL) va rebondir au Maroc

