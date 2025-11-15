Actualités
Florent Balmont, ancien milieu de l'OL, désormais entraîneur
Florent Balmont, ancien milieu de l’OL, désormais entraîneur (@UFMaconnais)

OL académie : le gros coup des U19, vainqueurs à Clermont

  • par Gwendal Chabas

    • Dans le choc entre les deux premiers de la poule B du championnat U19, c'est l'OL qui s'est montré le plus fort. Il a dominé Clermont en Auvergne (0-2).

    C'était une affiche très attendue entre les deux meilleures équipes de la poule B du championnat U19. Ce samedi après-midi, Clermont recevait l'OL dans le cadre de la 12e journée. Afin de planter le décor, il faut savoir que les Auvergnats étaient en tête avant ce 15 novembre, comptant 28 points, contre 25 pour les Rhodaniens, deuxièmes.

    Entre les deux rivaux, le match est partie sur un rythme très élevé, sans pour autant livrer beaucoup d'occasions. C'est même sur la première opportunité des Lyonnais que ces derniers vont trouver la faille. Une sublime frappe enroulée d'Adil Hamdani au quart d'heure de jeu a permis à sa formation de faire la course en tête (0-1).

    L'OL tout en maîtrise et efficace

    En face, les Clermontois ont parfois fait passer quelques frissons dans l'arrière-garde adverse, mais ils ont globalement manqué d'efficacité dans le dernier ou l'avant-dernier geste. La troupe de Florent Balmont, elle, a su faire mal quand il le fallait. Au retour des vestiaires par exemple, avec le penalty obtenu puis transformé par Billy-Paul Mavudia (0-2, 51e)

    Le leader a bien tenté de pousser, assez timidement quand même, pour revenir, mais il a touché la barre à la 71e minute. Il est tout de même enfin parvenu à le faire sur une belle inspiration du numéro 13 à l'entrée de la surface (1-2, 85e). Sauf que les coéquipiers de Kenan Doganay n'ont pas douté, le remplaçant Ajdin Muminovic redonnant deux longueurs d'avance aux siens dans la foulée (1-3, 86e). De quoi gérer assez sereinement la fin de ce duel.

    Nouveau choc à venir face à Metz

    Voilà donc l'OL revenu à hauteur de Clermont avec 28 unités à son actif. Une belle opération, qu'il faudra confirmer dans une autre affiche de haut de tableau. Samedi 22 novembre, ils accueilleront Metz, actuel troisième, à trois points des deux premiers après avoir dominé Strasbourg (4-3).

    à lire également
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL académie : la réserve dos à dos face à Rumilly-Vallières

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    OL : une solidité à retrouver 18:00
    Florent Balmont, ancien milieu de l'OL, désormais entraîneur
    OL académie : le gros coup des U19, vainqueurs à Clermont 17:00
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Ça passe pour les jeunes internationaux de l'OL 16:00
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL académie : la réserve dos à dos face à Rumilly-Vallières 15:20
    Samuel Umtiti avec l'OL
    Ligue 1 : les regrets de Samuel Umtiti avec l'OL 14:30
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes peut se qualifier dès mercredi 13:40
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : plusieurs joueurs de l'OL en piste ce samedi 12:50
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL académie : jour de choc pour les U19 12:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adam Karabec lors d'OL - Metz
    OL - Mondial 2026 : la Tchéquie de Šulc et Karabec passera par les barrages 11:05
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine Pays-Bas à la Coupe du monde 2022
    OL : Tagliafico (Argentine) et de Carvalho (Portugal U20) s'imposent 10:15
    Orel Mangala lors de Belgique - Roumanie à l'Euro 2024
    OL : objectif Mondial pour Orel Mangala ? 09:30
    Cette saison, les cadres de l'OL sont au rendez-vous 08:45
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Avec l’OL, les matchs sont hachés en Ligue 1 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL : ça bouge chez Eagle Football Holdings 07:30
    Le stade de l'Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL
    Un forum de l’emploi au Parc OL le 26 novembre 14/11/25
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    Ligue 1 : l’OL parmi les équipes les moins menées au score 14/11/25
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    OL : Tagliafico titulaire avec l'Argentine, De Carvalho joue avec les U20 portugais 14/11/25
    Maxence Caqueret avec Côme
    Caqueret (ex-OL) n'a pas le blues de Lyon 14/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut