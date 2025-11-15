OL académie : le gros coup des U19, vainqueurs à Clermont

Dans le choc entre les deux premiers de la poule B du championnat U19, c'est l'OL qui s'est montré le plus fort. Il a dominé Clermont en Auvergne (0-2).

C'était une affiche très attendue entre les deux meilleures équipes de la poule B du championnat U19. Ce samedi après-midi, Clermont recevait l'OL dans le cadre de la 12e journée. Afin de planter le décor, il faut savoir que les Auvergnats étaient en tête avant ce 15 novembre, comptant 28 points, contre 25 pour les Rhodaniens, deuxièmes.

Entre les deux rivaux, le match est partie sur un rythme très élevé, sans pour autant livrer beaucoup d'occasions. C'est même sur la première opportunité des Lyonnais que ces derniers vont trouver la faille. Une sublime frappe enroulée d'Adil Hamdani au quart d'heure de jeu a permis à sa formation de faire la course en tête (0-1).

L'OL tout en maîtrise et efficace

En face, les Clermontois ont parfois fait passer quelques frissons dans l'arrière-garde adverse, mais ils ont globalement manqué d'efficacité dans le dernier ou l'avant-dernier geste. La troupe de Florent Balmont, elle, a su faire mal quand il le fallait. Au retour des vestiaires par exemple, avec le penalty obtenu puis transformé par Billy-Paul Mavudia (0-2, 51e)

Le leader a bien tenté de pousser, assez timidement quand même, pour revenir, mais il a touché la barre à la 71e minute. Il est tout de même enfin parvenu à le faire sur une belle inspiration du numéro 13 à l'entrée de la surface (1-2, 85e). Sauf que les coéquipiers de Kenan Doganay n'ont pas douté, le remplaçant Ajdin Muminovic redonnant deux longueurs d'avance aux siens dans la foulée (1-3, 86e). De quoi gérer assez sereinement la fin de ce duel.

Nouveau choc à venir face à Metz

Voilà donc l'OL revenu à hauteur de Clermont avec 28 unités à son actif. Une belle opération, qu'il faudra confirmer dans une autre affiche de haut de tableau. Samedi 22 novembre, ils accueilleront Metz, actuel troisième, à trois points des deux premiers après avoir dominé Strasbourg (4-3).