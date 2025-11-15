Ça passe pour les jeunes internationaux de l'OL

L'équipe de France U19 et l'Angleterre U17 ont toutes les deux gagné ce samedi. De quoi donner le sourire aux jeunes Lyonnais concernés, Khalis Merah, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodríguez.

Début de week-end fructueux pour les jeunes de l'OL. En attendant le gardien Matthias Da Silva avec le Portugal U19 à 18 heures, la France U19 et l'Angleterre U17 ont remporté leur match respectif ce samedi en début d'après-midi. Avec un Lyonnais décisif qui plus est.

Merah décisif, la France U19 fait un pas vers l'Euro

Honneur à Khalis Merah, puisque le meneur de jeu a délivré une passe décisive pour le deuxième but des Bleuets. Une réalisation signée Enzo Kana-Biyik à la 43e minute. Un peu plus tôt, à la 19e, c'est le Stéphanois Nadir El Jamali qui avait ouvert la marque sur penalty.

Il a d'ailleurs manqué sa seconde tentative dans l'exercice à la 50e minute, ce qui aurait pu coûter cher aux Français. En effet, leur adversaire, la Bulgarie, a réduit l'écart à la 79e. Mais les protégés de Bernard Diomède ont tenu (2-1), ce qui leur fait deux succès dans ces éliminatoires à l'Euro. Ils sont donc déjà qualifiés pour le deuxième tour avant d'affronter la Hongrie mardi 18 novembre. À noter qu'Enzo Molebe, titulaire lui aussi, a joué 65 minutes.

L'Angleterre de Gomes passe les 16es de finale du Mondial

Du côté du Qatar, Alejandro Gomes Rodríguez était remplaçant pour le 16e de finale du Mondial U17 face à la Corée du Sud. L'attaquant de 17 ans a vu ses coéquipiers mener 2 à 0 après 35 minutes, avant de gérer. Entré à la 69e, il n'a pas pu inscrire son second but du tournoi. Mais l'important était ailleurs.

Les Anglais seront au rendez-vous des 8es de finale, où ils défieront la Tunisie ou l'Autriche. Ils poursuivent l'aventure, comme la France de Rémi Himbert qui affrontera le Brésil mardi prochain.