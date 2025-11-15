Actualités
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL académie : la réserve dos à dos face à Rumilly-Vallières

  • par Gwendal Chabas

    • Lors de sa rencontre amicale vendredi, la réserve de l'OL a fait match nul face au GFA Rumilly-Vallières (2-2). Retour du championnat le week-end prochain.

    7e tour de Coupe de France oblige, il n'y avait pas de match de championnat en National 3 ce week-end. La réserve de l'Olympique lyonnais n'était pas en vacances pour autant, puisqu'elle a joué une rencontre amicale vendredi au centre d'entraînement à Décines. Elle défiait l'équipe B du GFA Rumilly-Vallières, qui évolue en Régional 1.

    Issue du club de l'ancien Rhodanien Lilian Coponat, elle a rivalisé avec l'OL malgré un petit écart d'une division entre les deux formations. Les Hauts-Savoyards sont quatrièmes de leur groupe, tandis que les hommes de Gueïda Fofana se classent neuvièmes après un début de saison peu reluisant. La partie du 14 novembre s'est achevée sur un score de 2-2.

    But d'un ancien Lyonnais pour le GFA

    Les deux buts des Gones sont signés Ibrahima Fall et Daryll Benlahlou, ainsi que le révèle le bien informé Borgia_Académie. En face, les Rumilliens ont répondu grâce à Paul Guivier (19 ans) et Victor Bouzou. Le premier nommé est d'ailleurs passé par le centre de formation lyonnais jusqu'en juillet 2024, avant de rejoindre le GFA au début de l'exercice précédent.

    Un moyen de garder le rythme pour Tiago Gonçalvès et ses coéquipiers, mais pas forcément de se rassurer. Le samedi 22 novembre, ils recevront l'Étoile Sportive Fosséenne pour la neuvième journée de N3. Avec la nécessité (ils ont quatre points d'avance sur la lanterne rouge) de retrouver la victoire à domicile. Ce qui n'est pas arrivé à cet effectif depuis le 18 octobre en championnat, soit deux sorties.

    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL académie : jour de choc pour les U19

