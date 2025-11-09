OL Académie : la réserve chute encore en infériorité numérique

Déjà largement battue à la maison par Carnoux, la réserve de l’OL n’a pas relevé la tête contre l’ASPTT Dijon. Réduits à dix juste avant la pause, les Lyonnais ont concédé une nouvelle défaite en Bourgogne.

Les choses ne tournent pas rond pour la réserve de l’OL cette saison. Avec seulement huit points en huit matchs disputés, les Lyonnais sont loin d’être sur la dynamique de la saison passée et ne font rien pour se faciliter la tâche. La semaine passée, les joueurs de Gueïda Fofana avaient coulé après l’exclusion de Prince Mbatshi. Une semaine plus tard, ils ont remis ça en Bourgogne face à l’ASPTT Dijon (3-2). Si l’OL avait encaissé un premier but dès la 5e minute, la formation rhodanienne avait réussi à égaliser à la demi-heure de jeu par Ali Hassan.

Quatre points d'avance sur le dernier

Seulement, une expulsion contestable d’Ibrahim Halilou juste avant la mi-temps a remis la réserve dans de sales draps. Et ce n’est pas le deuxième but dijonnais dès le retour des vestiaires qui a arrangé les choses. Menés 3-1 à l’heure de jeu, les coéquipiers de Daryl Benlahlou ont sauvé l’honneur à dix minutes de la fin, mais c’est une deuxième défaite consécutive dans cette poule H de National 3. Huitième, la réserve ne compte que quatre points d’avance sur le dernier qu’est Seyssinet.