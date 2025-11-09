OL - PSG : ambiance des grands soirs à Décines ?

Ce dimanche soir (20h45), l’OL reçoit le PSG à Décines. Avec l’absence de supporters parisiens, le Parc OL devrait signer sa meilleure affluence de la saison.

Ils étaient un peu moins d'un millier jeudi soir à Séville. Ils n'ont pas forcément été remerciés par la prestation des joueurs de Paulo Fonseca. Face au Real Betis, l'OL avait encore pu compter sur ses supporters pour mettre l'ambiance au stade de la Cartuja. Ce ne fut pas chose simple, tant les supporters andalous ont donné de la voix, mais les Lyonnais ont répondu présents. Ils le seront également ce dimanche soir pour la venue du PSG. Un match de gala qui se jouera sans supporters parisiens, suite à des arrêtés préfectoraux et ministériels.

Un record de la saison ce dimanche ?

Cette absence a permis au club lyonnais d'ouvrir le parcage visiteurs à la vente pour ses propres supporters. La saison passée, cette décision avait permis de pousser l'affluence à 57 777 spectateurs. Y aura-t-il plus de monde ce dimanche soir à 20h45 ? Il faudra attendre le coup d'envoi pour le savoir, mais l'OL s'attend à un stade rempli, malgré les tarifs qui auraient pu être rédhibitoires. Mais le PSG reste un match à part entière dans une saison et le Parc OL devrait logiquement signer son record d'affluence dans cet exercice 2025-2026.