Mercato : l’OL sur un espoir du RWDM Brussels ?

En proie à quelques difficultés financières, le RWDM Brussels aurait besoin de vendre. L’une de ses pépites, Manoël Verhaeghe, serait un candidat à un départ et l’OL surveillerait son profil.

Avec la mise sur la touche de John Textor, les synergies au sein d’Eagle Football en ont pris un coup. L’OL tente de se détacher au mieux de tous les tours de passe-passe de l’ancien président pour retrouver un mode de fonctionnement sain. Justin Bengui et Yacine Chaïb ont certes rejoint le RWDM Brussels durant l’été, mais ces prêts avaient été réglés avant tout le vacarme estival. Toutefois, cela n’empêcherait pas la cellule de recrutement de continuer à regarder ce qui peut se faire chez le voisin belge d’après Nieuwsblad Sport.

Une première saison en pro

Le RWDM Brussels, qui a récemment cassé le contrat de Mohamed El Arouch, est très loin de jouer la montée en Jupiler League cette saison. Avec une onzième place au classement de deuxième division, le club belge tente de surnager au milieu des problèmes financiers, liés à John Textor. Comme à l’OL, il va donc falloir vendre et un nom se dégagerait d’après nos confrères du plat pays : Manoël Verhaeghe. Le jeune défenseur de 17 ans, qui dispute sa première saison en pro (15 matchs, un but), serait dans les radars lyonnais alors que le KV Mechelen aurait déjà soumis une offre au RWDM Brussels.