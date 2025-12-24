Actualités
Manoël Verhaeghe, défenseur du RWDM Brussels
Manoël Verhaeghe, défenseur du RWDM Brussels (Photo by JILL DELSAUX / BELGA MAG / Belga via AFP)

Mercato : l’OL sur un espoir du RWDM Brussels ?

  • par David Hernandez

    • En proie à quelques difficultés financières, le RWDM Brussels aurait besoin de vendre. L’une de ses pépites, Manoël Verhaeghe, serait un candidat à un départ et l’OL surveillerait son profil.

    Avec la mise sur la touche de John Textor, les synergies au sein d’Eagle Football en ont pris un coup. L’OL tente de se détacher au mieux de tous les tours de passe-passe de l’ancien président pour retrouver un mode de fonctionnement sain. Justin Bengui et Yacine Chaïb ont certes rejoint le RWDM Brussels durant l’été, mais ces prêts avaient été réglés avant tout le vacarme estival. Toutefois, cela n’empêcherait pas la cellule de recrutement de continuer à regarder ce qui peut se faire chez le voisin belge d’après Nieuwsblad Sport.

    Une première saison en pro

    Le RWDM Brussels, qui a récemment cassé le contrat de Mohamed El Arouch, est très loin de jouer la montée en Jupiler League cette saison. Avec une onzième place au classement de deuxième division, le club belge tente de surnager au milieu des problèmes financiers, liés à John Textor. Comme à l’OL, il va donc falloir vendre et un nom se dégagerait d’après nos confrères du plat pays : Manoël Verhaeghe. Le jeune défenseur de 17 ans, qui dispute sa première saison en pro (15 matchs, un but), serait dans les radars lyonnais alors que le KV Mechelen aurait déjà soumis une offre au RWDM Brussels.

    à lire également
    Le logo de l'OL
    OL Académie : Mathieu Seckinger va aussi rendre son tablier

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Manoël Verhaeghe, défenseur du RWDM Brussels
    Mercato : l’OL sur un espoir du RWDM Brussels ? 13:45
    Le logo de l'OL
    OL Académie : Mathieu Seckinger va aussi rendre son tablier 12:45
    Endrick sous le maillot de l'OL (@OL)
    Benzema, Paqueta, chiffres record… l’arrivée d’Endrick à l’OL cartonne 11:45
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : ASSE - OL Lyonnes le 11 janvier à 14h30 10:45
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal ne tremblent pas pour leurs débuts 09:45
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Avec Endrick, l'attaque de l’OL va-t-elle se réinventer ? 09:00
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    OL - Mercato : le Sparta Prague réagit à un retour de Karabec 08:00
    Maxence Caqueret (OL) et André Gomez (Lille)
    Coupe de France : Lille - OL, un duel bien connu 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 4 janvier 23/12/25
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Mercato : l'OL officialise déjà l'arrivée d'Endrick 23/12/25
    Les joueurs et le staff du FC Saint-Cyr Collonges au Parc OL
    Grâce à son parcours et à l’OL, le FC Saint-Cyr Collonges assure ses arrières 23/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal contre le Botswana 23/12/25
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    OL - Mercato : l’avenir incertain de Caleta-Car à la Real Sociedad… 23/12/25
    Les supporters de l'OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes
    Les groupes de supporters de l’OL remontés contre la LFP et beIN 23/12/25
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : l’OL regarde aussi du côté du Danemark 23/12/25
    Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré
    Pour OL - FC Saint-Cyr, Šulc aurait aimé la jouer collectif 23/12/25
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Avec le prêt payant, l’OL reste dans les clous pour Endrick 23/12/25
    Khalis Merah lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France.
    Merah "fier" de sa première en Coupe de France avec l’OL 23/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut