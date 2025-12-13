Mercato : Mohamed El Arouch (ex-OL) quitte le RWDM Brussels

Actualités
  • par Gwendal Chabas

    • Arrivé au début de l'année au RWDM Brussels, Mohamed El Arouch quitte déjà la formation belge. Une séparation officiellement "d'un commun accord".

    On le pensait parti pour enfin trouver de la stabilité après son départ de l'OL et l'échec de son arrivée à Botafogo à l'été 2024. Mais ce n'est finalement pas au RWDM Brussels que Mohamed El Arouch parviendra à lancer véritablement sa carrière. En effet, le club qui appartient aussi à la structure Eagle a officialisé vendredi le départ du milieu de terrain.

    Il s'était engagé en faveur de la formation belge en février 2025, plus de quatre mois après son retour du Brésil. Après une période de réathlétisation, le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 avec les Lyonnais avait retrouvé la compétition en D2 (Challenger Pro League), disputant six rencontres (une titularisation) sur la fin de la saison.

    Vu seulement en réserve cette saison

    Si l'on pouvait légitimement croire qu'il parviendrait à devenir un élément important de l'équipe après une bonne préparation, il n'en fut rien. Blessé au cours de l'été, le footballeur de 21 ans n'a jamais évolué avec le groupe professionnel sur l'exercice 2025-2026. Il a en revanche disputé cinq parties avec la réserve.

    L'histoire s'arrêtera là, en ce milieu du mois de décembre. Une séparation officiellement "d'un commun accord" selon le communiqué. Reste maintenant à savoir quel chemin prendra la carrière jusqu'à présent tortueuse de ce joueur considéré comme un grand talent de l'académie rhodanienne.

    Mohamed El Arouch, joueur de Molenbeek
    Molenbeek : retour à la compétition gagnant pour Mohamed El Arouch (ex-OL)

