OL - Mercato : El Arouch à Botafogo sans indemnité de transfert

Ce mercredi, l'OL a informé du transfert de Mohamed El Arouch à Botafogo. Le club lyonnais conserve un pourcentage sur une possible revente, mais ne touchera pas d'indemnité cet été.

C'est désormais officiel. Mohamed El Arouch, qui s'entraîne déjà depuis plusieurs jours avec Botafogo, a signé en faveur de la formation brésilienne. Comme le précise l'Olympique lyonnais, qui n'a pas communiqué sur la longueur du contrat, le joueur de 20 ans quitte la France sans indemnité de transfert. Les septuples champions de France (2002-2008) conservent simplement un intéressement de 50% sur une éventuelle future revente.

Il sort d'une saison presque blanche

Au départ attendu et surtout voulu par le vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022. En effet, il souhaitait s'éloigner de l'environnement lyonnais après avoir connu une mauvaise passe la saison dernière. Après un exercice 2023-2024 quasiment blanc - une apparition en Ligue 1 et six en National 3 avec la réserve - le natif d'Orange avait besoin de ce changement d'air. Il évoluera en plus dans un environnement compétitif, le club brésilien étant premier du championnat après 23 journées. Il retrouvera là-bas Jeffinho, actuellement prêté jusqu'en décembre prochain, ou encore Luiz Henrique et Thiago Almada.

Autre avantage pour l'OL, le milieu de terrain reste dans le giron Eagle Football, avec donc toujours un œil assidu sur ses performances. Sept saisons après son arrivée dans le Rhône, El Arouch n'en a peut-être pas fini avec l'Olympique lyonnais, qui lui souhaite "beaucoup de succès avec" l'institution basée à Rio de Janeiro.