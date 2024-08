OL - Mercato : El Arouch s’entraîne déjà avec Botafogo

N’ayant officiellement pas encore rejoint les rangs de Botafogo, Mohamed El Arouch est dans l’attente de la régularisation de certains papiers. Toutefois, le milieu s’entrainerait déjà avec le club carioca.

Ce n’est pas avec lui que l’OL comblera une partie de l’argent promis à la DNCG cet été. Avec encore un an de contrat, Mohamed El Arouch va être libéré par son club formateur pour pouvoir s’engager avec Botafogo. Alors que tout était déjà ficelé, le milieu de terrain est obligé de prendre son mal en patience. Ayant atterri à Rio de Janeiro il y a plusieurs jours déjà, El Arouch n’a toujours pas signé avec le club carioca. En cause ? Des papiers qui resteraient encore à régulariser d’après Canal Do TF et qui repoussent donc l’officialisation de sa venue au Brésil. Néanmoins, le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 commence déjà à se familiariser avec son nouvel environnement.

Botafogo en pleine bourre

Ayant fait le choix de partir loin de Lyon et de la France, Mohamed El Arouch a déjà commencé les entraînements avec Botafogo pour se fondre dans le collectif brésilien. S’il a rejoint Rio pour reprendre goût au football, l’international U20 français n’arrive toutefois pas en terrain conquis. Le club de la galaxie Eagle Football est en tête du championnat brésilien et vient de facilement s’imposer contre le voisin de Flamengo (4-1). Il va donc falloir que Mohamed El Arouch fasse ses preuves pour tenter de gratter un rôle au sein du groupe d’Artur Jorge Amorim.