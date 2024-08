Tagliafico (OL) retenu avec l'Argentine début septembre

Récent vainqueur de la Copa América, Nicolas Tagliafico retrouvera l'Argentine début septembre. L'Albiceleste affrontera le Chili et la Colombie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Après sa victoire en Copa América en juillet dernier, Tagliafico retrouvera de nouveau l’Argentine en septembre prochain. La sélection réussit plutôt bien au Lyonnais. Ce dernier a été sacré champion du monde au Qatar en 2022, puis champion du continent sud-américain il y a quelques semaines. Les Argentins n'ont pas subi la moindre défaite et n’ont encaissé qu’un seul but sur les six matchs qu’ils ont eus à disputer. Une prouesse à relever et à mettre au crédit d’une solide défense, dont Tagliafico faisait partie. Ainsi, il est devenu le défenseur gauche titulaire à chaque match de l'Albiceleste.

Des matchs face au Chili et à la Colombie

Ayant observé trois semaines de repos après le succès en Copa América, Nicolas Tagliafico n'a pas encore repris la compétition avec l'OL. Suspendu contre Rennes, le latéral a également un souci physique, comme l'a concédé Pierre Sage vendredi dernier. Pourtant, il s’envolera de nouveau durant la trêve internationale de septembre pour rejoindre ses coéquipiers en Argentine. Engagée dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la sélection argentine est pour le moment en tête avec 15 points sur 18 possibles.

Sans Lionel Messi, toujours blessé, les Argentins commenceront par le Chili le 6 septembre et s’envoleront pour la Colombie qu’ils affronteront le 10 septembre. Nicolas Tagliafico fera ensuite son retour à l'OL pour préparer un déplacement à Lens le week-end du 15 septembre. Abner devrait sûrement suppléer l’Argentin qui sera revenu émoussé entre Rhône et Saône. Enfin, s'il est toujours à l'OL après le 30 août...