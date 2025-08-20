Actualités
Dominik Greif, nouveua gardien de l'OL
Dominik Greif, nouveua gardien de l’OL (RCD Mallorca)

OL - Mercato : "J'ai ressenti quelque chose au fond de moi", assure Greif

  • par Lirone Nabet

    • Le gardien slovaque Dominik Greif revient sur son choix de rejoindre les rangs de l’Olympique lyonnais cet été.

    Dès ses premiers mots, Dominik Greif a insisté sur l’importance de ce transfert. "Dès que j’ai entendu parler de Lyon, j’ai ressenti quelque chose au fond de moi", a-t-il expliqué aux médias de l'OL. Le portier de 28 ans a reconnu qu’il n’avait aucun doute au moment d’accepter l’offre lyonnaise. "Quand tu entends qu’un club aussi important s’intéresse à toi, ça te touche profondément", a-t-il poursuivi. L’ancien joueur de Majorque admet cependant que son arrivée aurait pu être plus rapide. "Bien sûr, j’aurais aimé arriver plus tôt, m’intégrer plus vite", a-t-il dit. Dominik Greif a également précisé qu’il n’a pas pu s’entraîner ces derniers jours, car le transfert n’était pas encore finalisé. Il sait que cela a pu le retarder dans sa préparation, mais veut vite combler ce manque.

    Une volonté claire de convaincre

    L’objectif du Slovaque est simple : s’imposer rapidement à l’OL. "Pour moi, l’objectif est de m’intégrer le plus rapidement possible", a-t-il insisté. En tout cas, Dominik Greif se dit déterminé à répondre aux exigences de son entraîneur. "Pour aller le plus vite possible dans la vitesse des entraînements et faire tout ce que l’entraîneur me demandera de faire", a-t-il confié. Le gardien a aussi eu un mot pour les supporters. "J’espère que certains fans sont aussi heureux que moi, et j’espère que si certains ne le sont pas, je vais les rendre heureux", a-t-il assuré. Reste désormais à savoir si Dominik Greif fera ses grands débuts lors de la réception de Metz ce samedi (21 h 05).

    à lire également
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL : à quand remonte le dernier match de Greif ?

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL : à quand remonte le dernier match de Greif ? 10:15
    Dominik Greif, nouveua gardien de l'OL
    OL - Mercato : "J'ai ressenti quelque chose au fond de moi", assure Greif 10:11
    Castello Lukeba face à Gédéon Kalulu
    Mercato : Gédéon Kalulu (ex-OL) rejoint l'Aris Limassol (Chypre) 09:15
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - Mercato : garder Fofana, recruter un ailier... Les supporters s'expriment 08:15
    Adam Karabec, joueur offensif de l'O
    Karabec a déjà évolué au Parc OL en Ligue Europa 07:30
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Mercato : l'OL a dépassé la barre des 35 M€ de dépenses 19/08/25
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    Mercato : Nemanja Matić (ex-OL) discuterait avec Sassuolo 19/08/25
    Malick Fofana et Enzo Molebé à l'entraînement de l'OL
    OL : Enzo Molebe a fait son retour à l'entraînement 19/08/25
    d'heure en heure
    Gauthier Hein, joueur du FC Metz
    Metz : le capitaine Gauthier Hein de retour après sa suspension 19/08/25
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    Ligue 1 : la programmation de Rennes - OL encore en attente 19/08/25
    Un caméraman au Vélodrome lors d'OM - OL le 29 octobre 2023
    OL : un bon lancement pour Ligue 1+ 19/08/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 3 septembre prochain 19/08/25
    Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens - OL
    OL - Ligue 1 : Mikautadze débloque son compteur dès la reprise 19/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    L'OL accueille son premier Slovaque… ou presque 19/08/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    L'OL aurait le 6e budget de Ligue 1 19/08/25
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL, contre West Ham en Premier League International Cup
    OL : Teo Barišić appelé avec les Espoirs croates 19/08/25
    Amaury Barlet (ex-OL) nouveau directeur sportif du Cascol 19/08/25
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    OL : Nicolas Tagliafico présélectionné par l'Argentine pour septembre 19/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut