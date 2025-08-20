Le gardien slovaque Dominik Greif revient sur son choix de rejoindre les rangs de l’Olympique lyonnais cet été.

Dès ses premiers mots, Dominik Greif a insisté sur l’importance de ce transfert. "Dès que j’ai entendu parler de Lyon, j’ai ressenti quelque chose au fond de moi", a-t-il expliqué aux médias de l'OL. Le portier de 28 ans a reconnu qu’il n’avait aucun doute au moment d’accepter l’offre lyonnaise. "Quand tu entends qu’un club aussi important s’intéresse à toi, ça te touche profondément", a-t-il poursuivi. L’ancien joueur de Majorque admet cependant que son arrivée aurait pu être plus rapide. "Bien sûr, j’aurais aimé arriver plus tôt, m’intégrer plus vite", a-t-il dit. Dominik Greif a également précisé qu’il n’a pas pu s’entraîner ces derniers jours, car le transfert n’était pas encore finalisé. Il sait que cela a pu le retarder dans sa préparation, mais veut vite combler ce manque.

Une volonté claire de convaincre

L’objectif du Slovaque est simple : s’imposer rapidement à l’OL. "Pour moi, l’objectif est de m’intégrer le plus rapidement possible", a-t-il insisté. En tout cas, Dominik Greif se dit déterminé à répondre aux exigences de son entraîneur. "Pour aller le plus vite possible dans la vitesse des entraînements et faire tout ce que l’entraîneur me demandera de faire", a-t-il confié. Le gardien a aussi eu un mot pour les supporters. "J’espère que certains fans sont aussi heureux que moi, et j’espère que si certains ne le sont pas, je vais les rendre heureux", a-t-il assuré. Reste désormais à savoir si Dominik Greif fera ses grands débuts lors de la réception de Metz ce samedi (21 h 05).