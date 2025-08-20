Actualités
Dominik Greif, gardien de Majorque
Dominik Greif, gardien de Majorque (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

OL : à quand remonte le dernier match de Greif ?

  • par Lirone Nabet
  • 3 Commentaires

    • Le gardien slovaque Dominik Greif n’a plus joué depuis le 31 juillet dernier. Avant OL - Metz, l’incertitude demeure entre lui et Descamps.

    Dominik Greif est enfin un joueur de l'OL jusqu'en 2029, après plusieurs saisons passées en Espagne, à Majorque. Il a même pris part à l'entraînement de mardi sous ses nouvelles couleurs. Avec une semaine pour se familiariser à son équipe et à ses coéquipiers, il postulera samedi pour la rencontre de la deuxième journée contre Metz.

    Mais dans quel état physique se trouve-t-il avant cette affiche ? Il a participé, en grande partie, à la préparation des Majorquins. Mais il pourrait manquer de rythme et de compétition, car il a peu joué ces dernières semaines. Sur le plan athlétique, cela semble en revanche moins problématique au vu de son poste.

    Un match amical cet été

    Sa dernière apparition officielle avec le club espagnol remonte au 24 mai 2025, lors de la 38e journée de Liga face au Rayo Vallecano. Ce jour-là, il avait disputé tout le match et permis à son équipe d’accrocher un nul 0-0. Sa plus récente apparition date du 31 juillet 2025, lors d’un duel amical contre Parme, terminé sur le score de 1-1. Il était titulaire à cette occasion.

    Depuis cette sortie estivale, le portier slovaque n’a plus eu de temps de jeu et n’a pas pris part aux autres rencontres de préparation du RCD Mallorca, notamment en raison des négociations en cours pour son transfert. À voir si cela peut lui être préjudiciable dans le début de son histoire lyonnaise, même si Paolo Fonseca attendait ardemment sa venue.

    à lire également
    Dominik Greif, nouveua gardien de l'OL
    OL - Mercato : "J'ai ressenti quelque chose au fond de moi", assure Greif
    3 commentaires
    1. Avatar
      tigana66 - mer 20 Août 25 à 10 h 27

      Bienvenue Dominik Greif en espérant que ce soit une bonne surprise comme Perri. Par contre tellement content que les marseillais monopolisent à 100% les médias depuis ce weekend, on est enfin un peu tranquille. Allez l'OL !

      Signaler
    2. Toitoi
      Toitoi - mer 20 Août 25 à 10 h 33

      "OL : à quand remonte le dernier match de Greif ?" : à jamais (avec l'OL).

      Signaler
    3. Avatar
      Arioul - mer 20 Août 25 à 11 h 02

      Et pendant ce temps là, le Paris FC recrute Kevin Trapp à l'Eintracht Francfort pour seulement 1 M€. En termes de référence au haut niveau, c'est quand même autre chose que Greif. Même si le salaire de Trapp est probablement plus élevé que celui de Greif, ça fait quand même 3M€ de moins de transfert. Bref, parfois j'ai des doutes sur la qualité de notre cellule de recrutement.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Damien Da Silva
    Mercato : Damien Da Silva (ex-OL) quitte Clermont et retourne en Australie 11:15
    Romain Perret unique buteur lors d'OL - Limonest
    Académie - Mercato : Romain Perret quitte officiellement l'OL 10:37
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL : à quand remonte le dernier match de Greif ? 10:15
    Dominik Greif, nouveua gardien de l'OL
    OL - Mercato : "J'ai ressenti quelque chose au fond de moi", assure Greif 10:11
    Castello Lukeba face à Gédéon Kalulu
    Mercato : Gédéon Kalulu (ex-OL) rejoint l'Aris Limassol (Chypre) 09:15
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - Mercato : garder Fofana, recruter un ailier... Les supporters s'expriment 08:15
    Adam Karabec, joueur offensif de l'O
    Karabec a déjà évolué au Parc OL en Ligue Europa 07:30
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Mercato : l'OL a dépassé la barre des 35 M€ de dépenses 19/08/25
    d'heure en heure
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    Mercato : Nemanja Matić (ex-OL) discuterait avec Sassuolo 19/08/25
    Malick Fofana et Enzo Molebé à l'entraînement de l'OL
    OL : Enzo Molebe a fait son retour à l'entraînement 19/08/25
    Gauthier Hein, joueur du FC Metz
    Metz : le capitaine Gauthier Hein de retour après sa suspension 19/08/25
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    Ligue 1 : la programmation de Rennes - OL encore en attente 19/08/25
    Un caméraman au Vélodrome lors d'OM - OL le 29 octobre 2023
    OL : un bon lancement pour Ligue 1+ 19/08/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 3 septembre prochain 19/08/25
    Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens - OL
    OL - Ligue 1 : Mikautadze débloque son compteur dès la reprise 19/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    L'OL accueille son premier Slovaque… ou presque 19/08/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    L'OL aurait le 6e budget de Ligue 1 19/08/25
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL, contre West Ham en Premier League International Cup
    OL : Teo Barišić appelé avec les Espoirs croates 19/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut