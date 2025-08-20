OL : à quand remonte le dernier match de Greif ?

Le gardien slovaque Dominik Greif n’a plus joué depuis le 31 juillet dernier. Avant OL - Metz, l’incertitude demeure entre lui et Descamps.

Dominik Greif est enfin un joueur de l'OL jusqu'en 2029, après plusieurs saisons passées en Espagne, à Majorque. Il a même pris part à l'entraînement de mardi sous ses nouvelles couleurs. Avec une semaine pour se familiariser à son équipe et à ses coéquipiers, il postulera samedi pour la rencontre de la deuxième journée contre Metz.

Mais dans quel état physique se trouve-t-il avant cette affiche ? Il a participé, en grande partie, à la préparation des Majorquins. Mais il pourrait manquer de rythme et de compétition, car il a peu joué ces dernières semaines. Sur le plan athlétique, cela semble en revanche moins problématique au vu de son poste.

Un match amical cet été

Sa dernière apparition officielle avec le club espagnol remonte au 24 mai 2025, lors de la 38e journée de Liga face au Rayo Vallecano. Ce jour-là, il avait disputé tout le match et permis à son équipe d’accrocher un nul 0-0. Sa plus récente apparition date du 31 juillet 2025, lors d’un duel amical contre Parme, terminé sur le score de 1-1. Il était titulaire à cette occasion.

Depuis cette sortie estivale, le portier slovaque n’a plus eu de temps de jeu et n’a pas pris part aux autres rencontres de préparation du RCD Mallorca, notamment en raison des négociations en cours pour son transfert. À voir si cela peut lui être préjudiciable dans le début de son histoire lyonnaise, même si Paolo Fonseca attendait ardemment sa venue.