Malick Fofana et Enzo Molebé à l'entraînement de l'OL
Malick Fofana et Enzo Molebé à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Enzo Molebe a fait son retour à l'entraînement

  • par Gwendal Chabas

    • Ce mardi, Enzo Molebe était à l'entraînement avec le groupe professionnel. L'attaquant revient après plusieurs semaines d'absence.

    Déjà touché par bon nombre de pépins physiques la saison passé, Enzo Molebe paraît, malheureusement pour lui, repartir sur des bases similaires en 2025-2026. Le footballeur de la génération 2007 a dû quitter le stage en Autriche, fin juillet, blessé suite au match amical contre Hambourg (0-4).

    Cela faisait donc trois semaines que l'attaquant était éloigné du groupe professionnel. Ce mardi, il a fait son retour à l'entraînement avec le reste de l'effectif. À voir désormais comment s'effectuera sa remise en forme, puisqu'il a raté une bonne partie de la préparation.

    Première pour Greif

    Au-delà du joueur offensif de 17 ans, l'OL a pour la première fois vu à l'œuvre Dominik Greif au GOLTC. Officiellement transféré en provenance de Majorque lundi, le gardien de 28 ans a participé à la séance de ce 19 août. Avec une semaine pour s'acclimater, il postulera pour jouer samedi contre Metz. Ce sera l'un des choix les plus scrutés pour cette affiche de la deuxième journée de Ligue 1.

    À noter que les jeunes du club japonais du FC Machida, partenaire de l'Olympique lyonnais, ont assisté à l'entraînement du jour. Ils sont actuellement en visite dans le Rhône. Ils en ont d'ailleurs profité pour affronter en amical les U14 de l'OL le samedi 16 août

    Gauthier Hein, joueur du FC Metz
    Metz : le capitaine Gauthier Hein de retour après sa suspension

