L’OL signe un partenariat sur la formation avec un club japonais

Dans le cadre de ses différentes actions à l’international sur la formation, l’OL a signé un nouveau partenariat. Le club lyonnais et le FC Machida Zelvia vont partager leurs expériences pour les trois prochaines saisons.

Au moment de parler des partenariats internationaux signés par l’OL, le premier qui vient en tête concerne forcément celui avec le Dakar Sacré-Cœur. Il est celui qui a permis la venue de joueurs sénégalais dans la capitale des Gaules comme Moussa Kanté mais aussi des échanges au-delà du foot. Ces deux dernières années, les U16 lyonnais ont effectué des voyages initiatiques à Dakar afin d’en apprendre un peu plus sur la culture au Sénégal, mais aussi les conditions dans lesquelles évoluent les joueurs de leur âge. Toutefois, le partenariat avec le DSC est loin d’être le seul à l’international et un nouveau vient d’être signé par le club lyonnais.

Un échange sur le savoir-faire dans les méthodes de formation

Ce lundi, l’OL a annoncé un nouveau partenariat international avec le club japonais du FC Machida Zelvia, portant sur la formation des jeunes vers le haut niveau. L’échange qui lie désormais les clubs français et japonais se fera sur la base de trois saisons pour commencer, soit jusqu’en juin 2027. Au cours de ces trois années, l’OL recevra des jeunes joueurs du FC Machida Zelvia, actuel leader de la première division japonaise. On avait pu voir pareils échanges ces dernières années avec des éléments venus tout droit du Brésil et de Resende afin de participer à des entraînements de la réserve notamment. Ce partenariat sera aussi l’occasion pour Julien Néri et son staff de partager le savoir-faire lyonnais en matière de formation.