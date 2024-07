Ellie Carpenter lors de la petite finale Australie – Suède (Photo by Patrick Hamilton / AFP)

Dimanche, les États-Unis et Lindsey Horan ont validé leur qualification pour les quarts de finale des JO 2024. L’Australie peut toujours y croire après un match complètement fou contre la Zambie.

Qui a dit qu’il n’y avait pas de spectacle dans les matchs de foot aux Jeux olympiques ? La rencontre entre l’Australie et la Zambie dimanche du côté de Nice a fait taire ces rumeurs. Les spectateurs présents à l’Allianz Riviera en ont eu pour leur argent avec pas moins de onze buts marqués. Mais plus que le score final de 6-5 en faveur d’Ellie Carpenter et de ses coéquipières, c’est bien le scénario qui a rendu ce match de la deuxième journée absolument fou.

Juste avant l’heure de jeu, l’Australie était encore menée 5-2 par la nation africaine et n’était pas loin de devoir faire une croix sur une qualification pour les quarts de finale. Et en l’espace de trente minutes, les Matildas ont trouvé les ressources pour inverser la tendance avec quatre buts, dont le dernier dans le temps additionnel. Grâce à Michelle Heyman, l’Australie peut encore espérer sortir des poules. Pour cela, il faudra espérer un faux pas de l’Allemagne et s’imposer dans le même temps contre les États-Unis.

Une équipe bis pour les États-Unis mercredi ?

Ce ne devrait pas être la grosse équipe côté américain mercredi puisque les coéquipières de Lindsey Horan, qui a joué tout le match, ont décroché leur ticket pour le tour suivant dès la deuxième journée. Après une victoire tranquille contre la Zambie (3-0), les Américaines n’ont laissé aucune chance à l’Allemagne, qui a perdu Alexandra Popp sur blessure. Grâce à sa victoire 4-1, les États-Unis sont assurés d’être en quarts de finale, qu'importe leur résultat contre l’Australie. Une aubaine pour la nation d’Océanie à l’heure de jouer sa survie à Marseille.