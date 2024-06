Lindsey Horan avec les États-Unis (Photo by Jason Mowry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Capitaine de la sélection, Lindsey Horan a logiquement été retenue par Emma Hayes pour participer aux JO 2024. Les États-Unis affronteront l’Australie, l’Allemagne et la Zambie.

Cela ne faisait aucun doute, mais à l’image de l’absence d’Alex Morgan, pourtant vice-capitaine à la Coupe du monde 2023, personne n’était à l’abri dans la sélection des États-Unis. Toutefois, voir Lindsey Horan hors du groupe pour les Jeux olympiques aurait été surprenant à plus d’un titre. Mais que tout le monde se rassure, la milieu de l’OL a bien passé le cut et sera une fois de plus l’une des cadres de la sélection américaine à Paris. Mercredi, Emma Hayes a dévoilé le nom des 18 joueuses qui participeront aux JO 2024.

Les États-Unis dans un groupe relevé

Toujours capitaine, même avec le changement de sélectionneuse, Horan retrouvera les plaisirs de la France avant de retrouver l’OL courant août. La milieu lyonnaise n’a d’ailleurs pas manqué d’avoir un petit mot pour son pays d’adoption dans son message publié sur ses réseaux sociaux, affirmant, en français dans le texte, avoir "hâte de jouer en France !" Pour ces Jeux, les États-Unis ont été placés dans une poule relevée avec l’Australie d’Ellie Carpenter, l’Allemagne (de Sara Däbritz ?) et la Zambie. Les Américaines évolueront à Nice et Marseille durant ce premier tour.