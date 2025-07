OL - Eagle Football : l’étau plus que jamais resserré sur Textor ?

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

N’ayant plus d’influence décisionnaire sur l’OL depuis plus de deux semaines, John Textor est encore loin d’être hors-jeu au sein d’Eagle Football Holdings. Même si son pouvoir se réduit chaque jour un peu plus.

Dans vingt-quatre heures, l’OL disputera son premier match amical de l’été. Une entrée en matière contre Villefranche qui, sur le papier, serait anecdotique. Seulement, elle viendra mettre fin à deux mois de débats sans fin sur les coulisses du club avec comme point d’orgue cette relégation administrative en Ligue 2, prononcée le 24 juin et finalement retoquée le 9 juillet dernier. Tous les maux lyonnais n’ont pas été évacués en un claquement de doigts, mais ce samedi 19 juillet, il sera enfin question de sportif. Et cela fait bien longtemps que ce n’était plus le cas à Décines.

À 10h30, Paulo Fonseca fera une première large revue d’effectif, mais pas sous le regard de John Textor. En temps normal, l’Américain n’aurait certainement pas été présent pour cet OL - FCVB, mais c’est encore moins le cas depuis le 30 juin et sa "destitution" de la présidence du club et d’Eagle Football Group. Il est devenu persona non grata dans la capitale des Gaules et l’amical contre le RWDM Brussels, le 23 juillet, ressemble presque à un match de gala pour les anti-Textor.

Quand Ares va-t-il définitivement passer à l'action ?

Le propriétaire américain a certes été mis sur la touche à Lyon, il n’en reste pas moins l’actionnaire majoritaire d’Eagle Football Holdings, qui chapeaute toute cette toile que représente la galaxie. Mais pour combien de temps ? Son influence fond comme neige au soleil depuis la prise de contrôle d’Ares. Le fonds d’investissement, qui a prêté plus de 400 millions d’euros à Textor pour racheter l’OL, est devenu le pion central, plus que Michele Kang. Il a désormais droit de vie ou de mort sur celui qui les a dupés et la présence de Chris Mallon et Mark Affolter à la direction d’Eagle Football Holdings a fini d’encercler John Textor.

Pour le mettre définitivement hors-jeu, il faudra qu’Ares et les actionnaires comme Kang et Conte trouvent un arrangement avec leur ancien allié ou encore une dissolution du capital. Il existe d’autres voie, comme une déclaration indiquant une dépréciation de la valeur de l’OL qui pourrait permettre à Ares de prendre le contrôle. La question est désormais de savoir quand le fonds sera prêt à passer à l’action… Car, même s’il n’a plus de pouvoir décisionnaire, le récent transfert de Thiago Almada à l’Atlético Madrid a montré que John Textor restait quand même dans la partie.