L'OL à la recherche de l'équilibre défensif pour 2025-2026

Moussa Niakhaté et Tanner Tessmann (OL) contre Saint-Etienne (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Lors de l'exercice 2024-2025, l'Olympique lyonnais a encaissé un nombre de buts pour le moins élevé à un tel niveau.

La saison passée, l'OL a eu le plus grand mal à trouver une stabilité défensive. Les lacunes criantes constatées dans ce secteur ont coûté cher au club rhodanien. En effet, l'équipe de Paulo Fonseca a concédé 46 buts en 34 matchs de Ligue 1. Ce qui a fait d'elle seulement la 8e meilleure défense du championnat. Les largesses défensives des Rouges et Bleus ont trop souvent pénalisé les Lyonnais. Elles n'ont pas rendu possible la gestion d'un avantage au score. Ou que très rarement en tout cas. Les rencontres de l'Olympique lyonnais s'apparentaient à des montagnes russes d'émotions pour leurs supporters.

Le constat a également été criant en Ligue Europa. Seize buts encaissés en douze affrontements. L'exemple le plus illustratif de ce manque d'équilibre défensif reste la confrontation retour face à Manchester United. Alors que l'OL menait 4-2 à la 109e minute, les joueurs se sont effondrés au point de s'incliner 5-4 au final (7-6 sur les deux matchs). Inadmissible à haut niveau.

En tout et pour tout, le club rhodanien a pris 65 buts en 48 rencontres la saison dernière. Cela donne une moyenne de 1,35 but encaissé par match. Dans l'optique de la reprise en Ligue 1 qui arrive dans un mois, Paulo Fonseca et son staff auront du pain sur la planche sur le plan défensif notamment.

"Il faut une défense centrale qui apporte de la sérénité"

Interrogé à ce sujet dans "Tant qu'il y aura des Gones" le jeudi 10 juillet dernier, Nicolas Puydebois n'a pas mâché ses mots. "Le gros chantier est en défense centrale. On l’a vu ces dernières années. Avec leurs qualités et leurs défauts. Des joueurs comme Mouctar Diakhaby, par exemple. Là, on a Téo Barisic qui arrive. Il est plutôt latéral, mais il peut jouer dans l’axe. Pourquoi pas essayer ce genre de joueurs ? Après, Moussa Niakhaté a coûté très cher, donc il faut qu’il assume, qu’il joue et qu’il se mette en place. Mata, je le préfère dans l’axe plutôt que sur le côté, mais il peut rendre des services. Il faut trouver cette ossature : une défense centrale qui apporte de la confiance et de la sérénité. Et qui ne fasse pas une erreur un match sur deux ou un match sur trois. Il faut qu’on ait de la régularité", assure-t-il.

De plus, l'ancien gardien de l'OL (2002-2005) a tenu à souligner l'importance de la charnière centrale. "Ce sont des postes fondamentaux. Des postes à responsabilités. Et sur ça, pour le coup, tu ne peux pas être moyen. Il faut que tu sois régulier à haut niveau et à haute performance. Comme au poste de gardien de but. Ou au poste d’attaquant. Tu ne peux pas être moyen. Sinon, tu ne joues pas. Tu ne joues pas à l’OL", affirme-t-il.

"Aujourd’hui, la valeur fondamentale qu’il faut mettre au plus haut point à l’OL est la suivante. Tu viens à Lyon pour servir le club, mouiller le maillot, les couleurs rouge et bleu. Mais pas juste pour t’en servir et venir gagner de l’argent. Tu viens pour servir le club", conclut-il.