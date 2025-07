OL Lyonnes : Jonatan Giraldez dispose d'un staff pléthorique

Jonatan Giraldez ancien coach du Washington Spirit aujourd’hui à l’OL Lyonnes (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ce jeudi, l'OL Lyonnes a annoncé la composition du staff du nouvel entraîneur, Jonatan Giraldez, pour la saison 2025-2026.

La saison passée, l'OL Lyonnes a remporté un 18e titre de championne de France. Grâce à une victoire 3-0 en finale face au PSG. En revanche, les joueuses de Joe Montemurro ont chuté, à la surprise générale, en seizième de finale de la Coupe de France contre Reims (0-0, 10-9 t.a.b). De plus, les Lyonnaises se sont également inclinées au stade des demi-finales de la Ligue des champions : 5-3, Arsenal. De quoi pousser la direction du club à miser sur l'ancien entraîneur du FC Barcelone, Jonatan Giraldez, pour l'avenir.

Départs confirmés pour Gérard et Pouplin

Par ailleurs, le staff du technicien espagnol a été révélé ce jeudi par l'OL Lyonnes. Il comprend de nombreux changements suite aux différents départs qu’Olympique-et-Lyonnais avait annoncés ces dernières semaines, à savoir Méline Gérard et Simon Pouplin. Pour cette nouvelle saison, qui débutera le 6 septembre avec la réception de l'OM en Première Ligue, Jonatan Giraldez sera bien entouré. Il aura notamment à sa disposition trois entraîneur assistants.

Navarro, des retrouvailles avec Giraldez

Jaume Rius Olcos a passé sept années à Lleida en Catalogne au sein des catégories U16, U18 et U19 masculines. Ensuite, il est devenu sélectionneur des U16 de la Fédération Catalogne de Football durant trois ans. Il a également été scout pour l'Atlético de Madrid et entraîneur adjoint en Ukraine récemment. Antonio Gordo Navarro est un visage bien connu de Jonatan Giraldez. Ils se sont côtoyés au FC Barcelone entre 2020 et 2022 avant de se retrouver ensemble au Washington Spirit. Il est spécialisé dans la préparation tactique et l'analyse vidéo.

Chillón entraîneur des gardiennes

De son côté, Joe Labiani, déjà à l'OL Lyonnes depuis 2018, s'occupera de créer du contact entre l'équipe première et l'académie féminine. Par ailleurs, il sera aussi chargé de s'occuper de la méthodologie des catégories jeunes. Enfin, Sergi Úclés Chillón endossera le rôle d'entraîneur des gardiennes. Il est resté 16 saisons au FC Barcelone où il a connu La Masia. De plus, il a été coach des gardiens de but de l'équipe U19 en Catalogne. Un poste qu'il a aussi connu dans d'autres clubs espagnols ainsi qu'en Arabie saoudite et en Slovénie.