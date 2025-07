Ce mercredi, la Norvège d'Ada Hegerberg et d'Ingrid Engen s'est inclinée en quart de finale de l'Euro contre l'Italie.

L'Euro bat son plein en Suisse depuis le 2 juillet dernier. Dix Lyonnaises ont été conviées à cette aventure européenne. Et ce, au sein de différentes sélections. Parmi elles, Ada Hegerberg et Ingrid Engen représentent la Norvège. Les joueuses de Gemma Grainger ont d'ailleurs réalisé un parcours jusque-là irréprochable.

Trois victoires face à la Suisse (2-1), la Finlande (2-1) et l'Islande (4-3) durant la phase de groupes. Des résultats qui ont ainsi permis aux Norvégiennes d'affronter un deuxième de poule, en l'occurrence l'Italie, pour les quarts de finale. Les Italiennes, quant à elles, ont enregistré une victoire (1-0, Belgique), un match nul (1-1, Portugal) et une défaite (3-1, Espagne).

La Norvège éliminée malgré une supériorité "sur le papier"

Ce mercredi soir à 21 heures, la Norvège défiait l'Italie en quart de finale de l'Euro. Au retour des vestiaires (50e), la Squadra Azzurra a ouvert la marque par l'intermédiaire de Cristiana Girelli. Ensuite, dix minutes plus tard (60e), Ada Hegerberg a manqué un pénalty. Mais elle s'est rattrapée à la 66e minute en inscrivant son 51e but en sélection, d'un tir du pied droit dans un face à face avec Laura Giuliani, la gardienne italienne.

Hélas pour les Norvégiennes, la capitaine Cristiana Girelli a inscrit le but du doublé en fin de match (90e). Victoire deux buts à un de l'Italie. La Norvège est sortie de l'Euro 2025. Ada Hegerberg et Ingrid Engen ont disputé l'intégralité de la rencontre. Le rêve d'un troisième titre européen, après ceux de 1987 et de 1993, a pris fin.