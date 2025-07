Copa América : le Brésil de Tarciane s'amuse face à la Bolivie

Après un premier succès contre le Venezuela (2-0), la Seleção de Tarciane s'est imposée 6-0 face à la Bolivie ce mercredi.

Alors que les Lyonnaises sont à l'Euro 2025 en Suisse, une autre joueuse de l'OL Lyonnes dispute une grande compétition. Tarciane de Lima fait partie de la sélection du Brésil pour la Copa América en Équateur. Les Brésiliennes se retrouvent dans le groupe B avec le Paraguay, la Colombie, le Venezuela et la Bolivie. Le lundi 14 juillet, l'équipe d'Arthur Elias a assuré l'essentiel avec un succès 2-0 face au Venezuela. Tarciane avait alors disputé 30 minutes de temps de jeu. Ce mercredi, le Brésil affrontait la Bolivie pour son deuxième match à la Copa América.

Un match plein pour Tarciane avec le Brésil

Titulaire au coup d'envoi, Tarciane de Lima a disputé l'intégralité de la rencontre contre la Bolivie. Elle a participé à sa manière au large succès 6-0 de son équipe. En effet, la Lyonnaise a touché 67 ballons et a réussi 86 % des ses passes (49/57). De plus, elle a remporté neuf duels sur dix disputés. Kerolin Ferraz a inscrit un triplé. Luany Rosa un doublé. Et Amanda dos Santos un but. Deuxième victoire en autant de rencontres pour le Brésil.

La Seleção vise ainsi un 9e sacre en 10 éditions à la Copa América. À titre d'information, les deux premières équipes de chaque groupe obtiendront leur billet pour les demi-finales. Cela pourrait être déjà le cas des Brésiliennes si elles glanent un troisième succès face au Paraguay mercredi prochain.

Le programme de Tarciane à la Copa América (heure française)

Brésil 2 - 0 Venezuela, lundi 14 juillet, 2 heures

Bolivie 0 - 6 Brésil, mercredi 16 juillet, 23 heures

Paraguay - Brésil, mercredi 23 juillet, 2 heures

Brésil - Colombie, samedi 26 juillet, 2 heures