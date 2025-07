Michele Kang désignée philanthrope sportive de l'année par ESPN

Michele Kang, présidente de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce mardi 15 juillet, Michele Kang a été honorée par ESPN avec une récompense pour le moins symbolique.

L’année 2025 restera comme celle où l’Olympique lyonnais a frôlé la relégation administrative en Ligue 2. Grâce à Michele Kang et son équipe, le club a été sauvé in extremis et a pu conserver sa place en Ligue 1. La femme d'affaires américaine a succédé à John Textor à la présidence du club rhodanien. Elle qui est déjà à la tête de l'OL Lyonnes. La cheffe d'entreprise de 66 ans est ainsi devenue la première femme présidente d'un club professionnel de football masculin en France.

Après avoir fait carrière dans le secteur des hautes technologies aux États-Unis, elle s’est orientée vers le football. Et ce, suite à la Coupe du monde féminine organisée en France en 2019. Michele Kang a contribué, et continue encore aujourd’hui, à faire progresser le sport féminin grâce à son engagement financier. Mardi dernier, Michele Kang a reçu le prix ESPN de philanthrope sportive de l'année au Ray Dolby Ballroom à Hollywood. Cette récompense symbolise la reconnaissance de son action à l’échelle mondiale pour faire grandir le sport féminin.

Kang multiplie les investissements

Propriétaire majoritaire du Washington Spirit, elle détient également une participation importante dans l’OL Lyonnes et les London City Lionesses. De plus, elle a multiplié les investissements en faveur de la pratique féminine. Aux États-Unis, Michele Kang a engagé 4 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir l’équipe nationale féminine de rugby à sept. Elle a aussi promis 30 millions sur cinq ans à la Fédération des États-Unis de soccer (U.S. Soccer) pour accélérer le développement des joueuses.

"Félicitations à Michele Kang, nommée philanthrope sportive de l’année 2025 par ESPN. Son leadership et son engagement en faveur de l’équité dans le football - et au-delà - sont à la fois inspirants, percutants et illustrent parfaitement ce que signifie servir ce sport", peut-on lire dans une publication sur Instagram de l'U.S. Soccer.