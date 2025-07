En 75 ans d’histoire, l’OL connait sa 10e présidence avec Kang

Promue à la tête de l’OL et d’Eagle Football Group, Michele Kang devient la première femme présidente de l’OL. Avant elle, neuf hommes avaient occupé ce poste.

En mettant ses billes dans Eagle Football puis au sein de l’OL, Michele Kang ne s’imaginait certainement pas prendre la tête du club un jour. Au contraire, elle avait encore clamé son intention de s’émanciper des garçons en changeant le nom et le logo de la section féminine. Seulement, les dérives de John Textor et la relégation administrative prononcée par la DNCG ont fini par mettre l’Américain hors-jeu. Destitué de son titre de président de l’OL et d’Eagle Football Group, Textor a donc passé la main à Michele Kang, une de ses plus proches collaboratrices. Sera-t-elle dans la continuité de son voisin en Floride ? S’ils partagent des points communs, leur stratégie semble bien différente.

Textor, troisième plus court mandat

Il faudra malgré tout juger avec le temps avant de se faire une réelle opinion. Toutefois, si cette nomination donne l’impression d’un pansement en vue de la DNCG, Kang aurait avant tout une mission sur le long terme. Pas une mince affaire pour celle qui est devenue la première femme présidente d’un club dans l’élite française. Elle devient du même coup la 10e à occuper ce poste de président(e) de l’OL. Depuis 75 ans, neuf hommes s’étaient succédé depuis Armand Groslevin en 1950 jusqu’à John Textor le 30 juin 2025.

Les différents présidents de l’OL :

Armand GROSLEVIN 1950-59

Ferdinand MAILLET 1959-65

Edouard ROCHET 1965-77

Roger MICHAUX 1977-81

Jean PERROT 1981-82

Raymond RAVET 1982-83

Charles MIGHIRIAN 1983-87

Jean-Michel AULAS 1987-2023

John TEXTOR 2023-25

Michele KANG 2025-…