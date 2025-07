TKYDG : bonne nouvelle pour le GOAL FC de Reale et Puydebois

Enzo Reale, ancien milieu du GOAL FC et aujourd’hui coordinateur sportif (@GOAL_FC)

Relégué sportivement en National 3, le GOAL FC attendait certains passages devant la DNCG pour connaitre sa véritable place. Le club de nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale va rester en National 2 à la rentrée.

Si tout n’est pas tout rose à l’OL ces derniers temps, il reste quand même un peu de ciel dégagé dans la région lyonnaise concernant les autres clubs. Mardi soir, il devait y avoir des sourires sur le visage des dirigeants du GOAL FC au moment de lire les différents comptes-rendus de la commission d’appel de la FFF. Relégué sportivement en mai dernier avec sa 14e place du groupe A, le club rhodanien espérait encore pouvoir évoluer en National 2 à la rentrée. Ayant pris la deuxième place dans l’ordre des clubs qui pourraient être repêchés suite aux différents dossiers de la DNCG, le GOAL FC a vu les clubs de Bergerac, Marignane ou Balagne être rétrogradés respectivement au niveau régional pour le club du Périgord et en National 3 pour les deux autres, malgré leur appel pour contester la décision initiale.

Des recrues validées avec ce maintien

Ces trois nouvelles poussent donc le club de Chasselay à rester en N2 aux côtés de Saint-Priest et du promu Limonest pour représenter le Rhône. Coordinateur sportif du club, notre consultant Enzo Reale a désormais du pain sur la planche. Toutefois, plusieurs dossiers auraient déjà connu une issue heureuse et restaient soumis aux différentes réponses en appel. Pour la reprise du 7 juillet, le club du président Jocelyn Fontanel devrait notamment compter sur l’arrivée de Thomas Fontaine, défenseur formé à l’OL Académie et qui avait joué dernièrement à Sochaux.