Lindsey Horan lors d’OL – AS Roma. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec le départ de Marozsan, Heaps récupère le 10 à l’OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Face aux nombreux mouvements estivaux de l’OL Lyonnes, Lindsey Heaps a sauté sur l’occasion pour changer de numéro. Titulaire du 26 depuis son arrivée, la milieu évoluera désormais avec le 10 dans le dos.

    Huit départs d’un côté, pratiquement autant dans le sens des arrivées. À l’OL Lyonnes, l’été a rimé avec renouvellement d’effectif. Face à la volonté de donner un nouveau souffle à la formation rhodanienne, la direction n’a pas hésité à voir les choses en grand. Les plus anciennes ont laissé place à des renforts plus jeunes et c’est donc toute une nouvelle ère qui s’ouvre sous le commandement de Jonatan Giraldez. Ces nombreux mouvements ont forcément donné lieu à des changements de numéros et Lindsey Heaps a profité de l’occasion pour délaisser son numéro 26 qu’elle portait depuis son arrivée en février 2022.

    Un numéro qui n'est pas resté vacant très longtemps

    Contre le Servette FC, samedi dernier, elle arborait le numéro 10, mais le caractère amical de la rencontre et le large turnover pouvaient laisser penser à un numéro de circonstance. Il n’en est rien puisque les images d’entraînement ont confirmé ces dernières heures que Lindsey Heaps avait choisi de prendre la suite de Dzsenifer Marozsán. Partie en Arabie saoudite, l’Allemande a laissé son numéro 10 qui n’est pas resté vacant bien longtemps.

    Pierre Sage avant OL - Besiktas
    Sage avant Lens - OL : "Je serai toujours un des leurs"

