Ligue 1 : et si l’OL terminait sur le podium ?

L'OL finalement très bien classé ? D’après les simulations du spécialiste Opta pour la saison 2025-2026, le club pourrait retrouver la Ligue des champions.
Un titre très provocateur, trop ? Peut-être, mais qui se base sur les pronostics mathématiques d'Opta, le spécialiste en la matière pour le football. Comme avant chaque début de saison, le superordinateur de l'entreprise anglaise s'amuse à tenter de deviner le futur des championnats. Pour cela, il s'appuie sur un échantillon de 10 000 simulations, avec pour résultat de voir l'OL assez haut en Ligue 1.
Car d'après ses prédictions, la formation lyonnaise a de fortes chances de terminer entre la deuxième (13 %) et la quatrième place (12,5 %). Selon les calculs, le pourcentage le plus important est pour le troisième rang, avec 14,1 %. En tout cas, les données accordent à Paulo Fonseca et à ses hommes une forte probabilité de figurer dans le top 5 (54 %), ce qui serait une performance notable, meilleure que celle de l'exercice 2024-2025 (sixièmes).
Le PSG champion, mais qui derrière ?
Évidemment, ce ne sont que des chiffres et des statistiques, qui ne vaudront pas grand-chose une fois la compétition entamée. D'ailleurs, Opta positionne les coéquipiers de Corentin Tolisso au cinquième rang final, derrière Lille (18,2 % de chances d'être dauphin du PSG), Monaco (15,2 % de finir troisième) et Marseille (12,9 % pour la quatrième place).
Mercredi, nous avions lancé un sondage s'adressant à vous, supporters de l'OL. Pour une majorité d'entre vous, aussi bien sur Olympique-et-Lyonnais (45%) que sur X (63%), les septuples champions de France achèveront la saison 2025-2026 entre la 5e et la 7e position. Mais nos lecteurs imaginent également leur club capable d'accrocher le top 4 (43%). Un élan d'optimisme tranchant singulièrement avec l'été rebondissant vécu entre Rhône et Saône.
Bonjour,
Vous devriez faire des sondages sur O&L. Je sais que X vous donne un plus large public, mais certains ici n'ont pas ce réseau "social". Cela donnerait une exclusivité au site.
De plus, rien ne vous empêche de faire la publicité de votre sondage en mettant le lien de la page sur X, ça vous ferait des visites en plus sur O&L.
Bonjour,
Il y a un sondage sur X et un sur le site.
👍
Ce qui semble évident, c'est qu'il y a 3 clubs qui sont au-dessus des autres en L1 : PSG, OM et Monaco. Donc ces 3 là devraient finir normalement sur le podium.
Ensuite, c'est un embouteillage sans nom avec 5 équipes qui ont à peu près le même niveau et qui vont se battre pour finir entre 4 et 8 : OL, Nice, Lille, Rennes, Lens.
Ensuite, on a 3 équipes qui peuvent montrer de l'ambition et embêter pas mal d'équipes : Strasbourg, Brest et aussi le Paris FC qui peut créer la surprise.
Enfin, les 7 équipes dont on n'attend pas grand-chose et contre qui il faudra prendre le maximum de points : Toulouse, Nantes, Angers, Metz, Lorient, Le Havre, Auxerre.
Donc pour résumé, il y a la moitié des équipes qui sont fortes, et l'autre moitié qui sont nulles. L'OL peut donc finir 4ème comme finir 9ème. Les écarts de points seront faibles et ça va se jouer à pas grand-chose au final.
Brest ne va pas bien financièrement et se débarrasse de leurs meilleurs joueurs. Le club et Eric Roy me sont sympathiques mais ils devraient plutot se trouver en milieu de tableau.
Oui, comme je dis, ils vont finir entre 9 et 11 au classement, donc en milieu de tableau.
Je vois Strasbourg plus haut. Quid du PFC en effet, je les vois autour de la 7ème ou 8ème place. Prenons date et on verra tout ça en fin de saison.
Je ne comprends pas comment on peut évoquer pour le moment les chances des uns et des autres alors que certains ont été totalement déplumés et attendent encore la fin du mercato pour faire leurs emplettes (comme Lille, je ne sais pas comment ni quand a été faite la simulation, mais il devait encore il y avoir Zhegrova, Chevalier, Diakité, etc... je ne les vois pas être si haut avec une équipe aussi amoindrie et remaniée sans David, sans Cabella, sans Angel Gomes, même en comptant sur Giroud qui ne pourra pas ni tout faire ni tout jouer à 38 ans)...
Chevalier et Diakité c'est déjà fait, pour presque 80M les deux ! Ils vont énormément renouveler leur effectif effectivement, l'année prochaine risque de ne pas être simple pour eux, autant que pour nous.
L’IA prend en compte sans doute les transferts ou le maintien des effectifs comme pour Paris. Est ce étonnant de retrouver les 3 équipes participantes à la LDC en haut non car en théorie elles vont tenir leur rang. Ensuite y a la réalité du terrain l’enchaînement des matchs les blessures…. pour le moment pas pris en compte
Déjà top 5 ça serait exceptionnel ! Quand on regarde les dernières années de grand n’importe quoi et surtout cet été chaotique rythmé par le spectre de la disparition pure et simple du club…