Ligue 1 : et si l’OL terminait sur le podium ?

L'OL finalement très bien classé ? D’après les simulations du spécialiste Opta pour la saison 2025-2026, le club pourrait retrouver la Ligue des champions.

Un titre très provocateur, trop ? Peut-être, mais qui se base sur les pronostics mathématiques d'Opta, le spécialiste en la matière pour le football. Comme avant chaque début de saison, le superordinateur de l'entreprise anglaise s'amuse à tenter de deviner le futur des championnats. Pour cela, il s'appuie sur un échantillon de 10 000 simulations, avec pour résultat de voir l'OL assez haut en Ligue 1.

Car d'après ses prédictions, la formation lyonnaise a de fortes chances de terminer entre la deuxième (13 %) et la quatrième place (12,5 %). Selon les calculs, le pourcentage le plus important est pour le troisième rang, avec 14,1 %. En tout cas, les données accordent à Paulo Fonseca et à ses hommes une forte probabilité de figurer dans le top 5 (54 %), ce qui serait une performance notable, meilleure que celle de l'exercice 2024-2025 (sixièmes).

Le PSG champion, mais qui derrière ?

Évidemment, ce ne sont que des chiffres et des statistiques, qui ne vaudront pas grand-chose une fois la compétition entamée. D'ailleurs, Opta positionne les coéquipiers de Corentin Tolisso au cinquième rang final, derrière Lille (18,2 % de chances d'être dauphin du PSG), Monaco (15,2 % de finir troisième) et Marseille (12,9 % pour la quatrième place).

Classement de la Ligue 2025-2026 selon Opta

Mercredi, nous avions lancé un sondage s'adressant à vous, supporters de l'OL. Pour une majorité d'entre vous, aussi bien sur Olympique-et-Lyonnais (45%) que sur X (63%), les septuples champions de France achèveront la saison 2025-2026 entre la 5e et la 7e position. Mais nos lecteurs imaginent également leur club capable d'accrocher le top 4 (43%). Un élan d'optimisme tranchant singulièrement avec l'été rebondissant vécu entre Rhône et Saône.