Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue 1 - Sondage : à quelle place finira l'OL cette saison ?

  • par Lirone Nabet
  • 4 Commentaires

    • Sur les cinq dernières saisons, l’OL n’a terminé qu’une seule fois dans le top 5. Y parviendra-t-il cette saison, ou bien sera-t-il plus en adéquation avec son statut actuel ? À vous de vous exprimer.

    L’OL a longtemps été habitué aux belles places d’honneur en Ligue 1. Mais ces dernières années, la tendance s’est inversée. Sur les cinq précédents exercices, le club n’a réussi à se hisser dans le top 5 qu’à une seule reprise. À titre d'exemple, Lens et Brest affichent le même bilan. Rennes a fait mieux avec deux présences, Nice en compte trois. Lille, Monaco et Marseille sont montés quatre fois sur ce podium élargi, tandis que Paris l’a toujours occupé.

    L'OL peut-il accrocher l'Europe ?

    Avant le lancement de cette saison 2025/2026, difficile de savoir quel visage affichera l'Olympique lyonnais. Son effectif est profondément renouvelé, des cadres sont partis, et on se dirige vers une cure de jouvence dans le groupe. Néanmoins, les matchs amicaux ont permis de poser les fondations d'un socle pas inintéressant à l'échelle du championnat de France.

    Quatre scénarios pour cette saison

    À l'aube de se rendre à Lens pour la première journée, il est tout de même difficile d'avoir une vision précise des capacités exactes des coéquipiers de Corentin Tolisso. Une bonne surprise n'est pas à exclure, même s'il faudra sans doute que les observateurs se montrent patients.

    Alors, où terminera la formation rhodanienne ? Nous vous proposons quatre options dans notre sondage : 4e ou mieux (soit au minimum barrage de Ligue des champions), 5e-6e-7e (qualification en coupe d’Europe), entre 8e et 10e, ou en dessous du top 10. Participez dès aujourd’hui sur notre site et sur notre compte X (anciennement Twitter) pour donner votre avis sur la place finale de l’OL.

    A quelle place l'OL achèvera-t-il cette saison 2025-2026 ?

    4 commentaires
    1. Avatar
      leroilyon - mer 13 Août 25 à 11 h 57

      Bonjour tout le monde.
      C'est un exercice tres compliqué que vous proposez la..
      Pronostiqué un classement avant meme la premiere journée avec toute les incertitudes liées au recrutement et du niveau de nos jeunes, c'est périlleux.
      Bon comme la saison derniere je disais qu'ils fallait qu'on vise le titre et qu'on a finis 6eme.
      Cette saison je dis qu'ils faut viser la 4eme place.
      Donc j'ai voté entre 5 et 7 du coup.
      Mais on va finir 10eme 😅

    2. Juni38
      Juni38 - mer 13 Août 25 à 12 h 18

      Franchement aucune idée , je ne me hazarderai pas à faire des pronostics.

    3. Avatar
      steph54321 - mer 13 Août 25 à 12 h 26

      Il y a ce qu'on espère, et ce qui est réaliste... Les gens qui votent sont tous fans de l'OL. Faut-il le faire avec le coeur ou avec la raison ?

      1. Avatar
        leroilyon - mer 13 Août 25 à 12 h 31

        Un peu des 2.

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut