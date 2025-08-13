Actualités
Jonathan Gradit (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Lens - OL : des Lensois sans Gradit, suspendu

  • par Lirone Nabet

    • Le RC Lens devra composer avec une absence majeure pour affronter l’Olympique lyonnais ce samedi 16 août. Le défenseur central Jonathan Gradit est suspendu.

    Pour lancer sa saison de Ligue 1, Lens ne sera pas au complet. Les Sang et Or accueilleront l’OL ce samedi à 17 heures, dans un match diffusé sur beIN SPORTS. Plusieurs joueurs rateront cette première journée. L'absence la plus notable pour cette rencontre sera celle de Jonathan Gradit. Le solide défenseur central est suspendu.

    Comme Nemanja Matić, il a écopé d'une suspension lors de la journée de lutte contre l'homophobie le 17 mai dernier. Mais si le Serbe fut sanctionné pour avoir caché le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT, le Lensois s'est lui rendu coupable d'une injure envers un adversaire. Il a ainsi proféré une insulte à caractère homophobe, captée par le diffuseur, à l'encontre d'un Monégasque.

    Abdul Samed et Fulgini écartés

    Les Nordistes se priveront en plus de Salis Abdul Samed et Angelo Fulgini, qui n'entrent pas dans les plans du staff pour cet exercice. Comme c'est souvent le cas en cette période de mercato, les deux hommes suivront de loin le début de leur équipe en championnat. Au rayon des blessés, deux éléments manqueront à l'appel.

    Chavez et Labeau-Lascary blessés de longue durée

    Le latéral gauche Jhoanner Chavez poursuit sa reprise après une grave blessure à la cheville. Il ne devrait pas rejouer avant plusieurs semaines. En attaque, Rémy Labeau-Lascary reste en rééducation suite à une rupture des ligaments croisés. Son retour se rapproche, mais ne sera pas pour tout de suite.

    Ces indisponibilités obligent Pierre Sage à réorganiser son équipe dès le coup d’envoi de la saison. Face à un Olympique lyonnais n'ayant pas grand-chose à perdre à Bollaert, Lens misera sur sa solidarité collective. L’appui du public pourrait aussi jouer un rôle clé. Du côté rhodanien, 1 000 fans feront le déplacement.

    Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
    Ligue 1 - Sondage : à quelle place finira l'OL cette saison ?

