Lens - OL : un parcage plein pour les Lyonnais

La billetterie pour le déplacement de l’OL à Lens affiche déjà complet. Les supporters lyonnais ont réservé leur place très rapidement.

La billetterie pour le match RC Lens - Olympique lyonnais, prévu samedi 16 août à 17 heures, a rencontré un grand succès. En effet, toutes les places mises à disposition pour les abonnés et les membres du programme sympathisant ont été réservées en seulement quelques heures. Lancée ce lundi, la vente est déjà clôturée.

Cette forte demande montre l’engouement des supporters de l'OL pour ce déplacement en Ligue 1. Le premier de cet exercice 2025-2026. Précisons qu'aucun billet ne sera vendu le jour de la rencontre. Il fallait donc être le premier arrivé afin de réserver son siège.

Déplacement encadré

Rappelons qu'un arrêté préfectoral régule le déplacement et l’accès au stade Bollaert-Delelis pour les fans rhodaniens. Ces derniers ne pourront pas se mouvoir hors du périmètre imposé, qui est celui de l'enceinte sportive lensoise. En revanche, interdit pour eux d'accéder, le jour de la partie, à Lens, Arras ou encore Liévin.

Au total, on attend plus de 38 000 spectateurs pour ce duel. Une affiche également synonyme de retrouvailles entre l'OL et Pierre Sage. Un premier aperçu de "nouvel" Olympique lyonnais, qui entame avec ce voyage dans le nord un nouveau chapitre, un peu plus d'un mois après son maintien en appel.