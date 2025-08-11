Actualités
Les supporters de l'OL face à Reims
Les supporters de l’OL face à Reims (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Lens - OL : un voyage très encadré pour les supporters lyonnais

  • par Gwendal Chabas

    • Les supporters lyonnais reprendront les bonnes habitudes des déplacements en Ligue 1 samedi à Lens. Une excursion sous haute surveillance.

    Retour de la Ligue 1, et des arrêtés des préfets concernant les déplacements qui vont avec. Cela ne nous avait pas manqué, mais ils font désormais partie du quotidien de notre championnat. Samedi, l'OL a rendez-vous à Lens (17 heures) pour le premier match de la saison. Un duel particulièrement attendu pour juger des états de forme des uns et des autres.

    Mais si les supporters lyonnais auront bien le droit d'assister à ce match au mythique stade Bollaert-Delelis, ils ne seront pas libres de leurs mouvements pour autant. En effet, la préfecture du Pas-de-Calais a publié un texte le 7 août afin de confirmer l'encadrement de leur voyage lors de la journée du 16 août.

    Ils sont interdits aux abords du stade

    Les fans rhodaniens ne pourront pas apparaître dans de nombreux secteurs de Lens, Arras, Liévin et Avion. Ils seront également interdits de se présenter aux abords de l'enceinte sportive lensoise. Ils devront donc respecter scrupuleusement le programme prévu par les autorités.

    Cela comprend un arrêt sur l’aire de la Cressonnière afin d'être pris en charge par les forces de l'ordre. Ils feront ainsi la route vers Bollaert jusqu’à l’accès visiteurs
    du stade et n'auront pas la possibilité de sortir de cette escorte policière. Idem pour le retour jusqu'à l'autoroute.

    Niveau de risques 2 sur 5 pour la DNLH

    Pour justifier ces mesures, la Préfecture met en avant les incidents qui ont émaillé certains déplacements des Lyonnais ces dernières années. En octobre 2022, les Lensois avaient caillassé le bus des supporters de l'OL, qui avaient répliqué par des dégradations dans le secteur dédié aux visiteurs.

    Pour autant, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme classe cette confrontation au niveau 2 sur son échelle de 5 niveaux. Mais la crainte provient surtout de la possibilité de voir débarquer des indépendants du côté rhodanien. Des individus "identifiés à risques idéologiquement opposés aux" Nordistes.

    Saël Kumbedi lors de Hambourg - OL
    OL : les chiffres à retenir de la présaison

