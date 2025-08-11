Après avoir bouclé sa préparation face à Getafe ce samedi (2-1), l'OL affiche un bilan positif sur l'ensemble des six matchs.

De bon augure avant la reprise de la Ligue 1 ce samedi face aux Lensois ? Ce serait s'avancer un peu trop vite, mais sur le papier, le bilan est séduisant. Encore faudra-t-il conserver cette tendance dans les jours et mois à venir. Quoi qu'il en soit, les joueurs de Paolo Fonseca nous laissent croire qu'ils sont peut-être plus prêts que ce que l'on pensait. Il faut dire que ce n'était pas forcément le scénario imaginé au regard de la situation sportive et financière du club.

Offensivement et défensivement, l'OL s'est montré solide

Au terme des six matchs de préparation disputés, l'OL est sorti vainqueur de quatre duels : Villefranche (1-0), Hambourg (4-0), Majorque (4-0) et Getafe (2-1). Ajoutons à cela un nul insipide contre son homologue d'Eagle Football, le RWDM Brussels (0-0), et un seul revers sans démériter face aux Bavarois (2-1). Douze buts inscrits pour seulement trois encaissés. Il y a des raisons de se montrer confiant avant la reprise. Encore faut-il faire perdurer ces dynamiques offensives et cette solidité défensive en Ligue 1. Un autre défi.

Des places à prendre pour les jeunes

Faire davantage confiance aux jeunes, c'est la nouvelle devise de ce nouveau OL. Mathys de Carvalho a été l'un d'eux durant cette préparation estivale. Milieu de terrain, il a disputé l'ensemble des rencontres sans pour autant avoir été titularisé. Ses entrées ont néanmoins été très encourageantes. Mais, sont-elles assez prometteuses pour espérer pour intégrer le groupe professionnel en Ligue 1 ? Premier élément de réponse samedi à Lens.

En tout cas, le technicien portugais en aura du choix avec l'autre révélation de cette préparation. Du haut de ses 18 ans, Khalis Merah a disputé toutes les rencontres en tant que titulaire. Placé dans le cœur du jeu, il a surpris tout le monde, peut-être même son entraîneur. Il s'est en plus montré décisif sur deux affiches (une passe décisive et un but), tout en provoquant le premier pénalty contre Getafe, transformé en deux temps par Georges Mikautadze.

Georges Mikautadze, la relève d'Alexandre Lacazette ?

En manque de temps de jeu et souvent laissé sur le banc la saison dernière avec la présence d'Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze entend désormais "profiter" de son départ en Arabie saoudite afin de prendre ses responsabilités. Bien qu'il ait fait sa première apparition face à Hambourg (troisième partie) lors de cette préparation estivale, il fut le joueur le plus prolifique (avec trois réalisations). Il a démontré par sa vitesse et sa vision du jeu qu'il était l'un des nouveaux piliers de l'équipe.

Le bilan des nouvelles recrues

Si Afonso Moreira a eu la chance jouer avec sa nouvelle équipe, son autre coéquipier, Ruben Kluivert, n'a pas vraiment eu le droit a beaucoup de temps de jeu. Lui qui devrait normalement être utilisé en tant que doublure défensive. Le Portugais a été titularisé à trois reprises (Brussels, Majorque, Bayern) et a notamment inscrit son premier but en fin à Hambourg.

Le Tchèque Pavel Šulc a joué samedi matin dans un match amical organisé à la dernière minute. Il est aussi rentré lors du dernier quart d'heure contre Getafe. Tyler Morton, quant à lui, a laissé apparaître de belles promesses après sa titularisation à Bourgoin. Tout ce petit monde doit désormais hausser le curseur cette semaine. Les derniers instants de calme avant de se lancer définitivement dans le marathon de la Ligue 1.