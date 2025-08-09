OL : un amical de dernière minute ce samedi contre le FBBP01

Censé jouer sa première journée de National vendredi, le FBBP01 a finalement vu son match reporté face à Ajaccio. Afin de garder le rythme, le club de l’Ain affrontera une formation de l’OL mixée ce samedi matin (10h30) à Décines.

La rentrée attendra pour le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01. Quand les seize autres clubs de National ont repris le chemin de la compétition vendredi soir, le club de l’Ain a été confronté à un report de sa rencontre. Face à la situation incertaine d’Ajaccio, la FFF a choisi de ne pas laisser jouer ce match de la 1re journée. Le FBBP01 s’est forcément retrouvé comme le dindon de la farce, mais a pu compter sur l’aide de son club partenaire qu’est l’OL. Afin de garder le rythme en vue de leur deuxième échéance en National, les joueurs de David Le Frapper auront le droit à un amical du côté du GOLTC ce samedi matin (10h30).

Des pros concernés par l'amical ?

Cette rencontre sur la pelouse du terrain Gérard Houllier se jouera à huis clos et devrait se faire face à une formation certainement remixée de l’OL. Avec un autre amical contre Getafe ce samedi soir (19h), le club lyonnais pourrait se voir tenter de faire jouer certains éléments qui n’auront pas beaucoup de temps de jeu à Bourgoin quelques heures plus tard, ainsi que des joueurs de la réserve, qui auront un autre amical durant le week-end. Peu d'informations ont filtré, mais en tout cas, c’est une solution de repli de dernière minute.