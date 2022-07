OL : le FBBP01, un adversaire qui n’a rien d’un inconnu

Comme la saison dernière, l’OL va débuter sa série de matchs amicaux contre le FBBP01. Les deux clubs voisins ont crée une relation de confiance depuis 2015 et la signature d’un partenariat.

Si près et pourtant si loin. Entre l’OL et le FBBP01, seulement 80km séparent les deux clubs mais les enjeux sportifs sont loin d’être les mêmes. Quand le club lyonnais tente de retrouver la Ligue des champions après une saisons ratée, les voisins bressans viseront à nouveau une montée en Ligue 2, après les derniers échecs. Samedi, au stade Marcel Verchère, ce sera avant tout une opposition entre deux "club amis". Voisins géographiques, l’OL et le FBBP01 ont tissé des liens depuis quelques années et la signature en 2015 d’un partenariat, qui est toujours d’actualité.

En prenant la direction de l’Ain samedi, Peter Bosz et ses hommes vont lancer leur série de matchs amicaux dans cette pré-saison. Presque une habitude désormais. L’an dernier, les Lyonnais avaient déjà débuté contre le club bressan mais du côté de Bourgoin. Néanmoins, Verchère avait accueilli les septuples champions de France en 2016 ou 2017. Club partenaire, le FBBP01 bénéficie donc de quelques privilèges avec l’organisation de matchs amicaux. La saison dernière, le club avait même pu bénéficier des installations décinoises avec le terrain d’honneur Gérard Houiller mis à disposition pour accueillir Annecy en National.

Des joueurs de l'OL prêtés en National

Ce partenariat ne concerne d’ailleurs pas que le terrain que le club de National peut généralement compter sur le renfort de certains joueurs en formation à l’OL ou passés par le club lyonnais. Ce fut le cas la saison dernière avec Sofyan Cola ou l’ancien Maxime Blanc, reparti cet été du côté de Villefranche. Dernièrement, Romain Del Castillo, Christopher Martins-Pereira et Gédéon Kalulu avaient aussi été prêtés par le club lyonnais pour se faire les dents dans le monde professionnel. Si l’OL et Bourg Péronnas n’ont jamais croisé le fer en championnat que ce soit en Ligue 1 et Ligue 2, les deux clubs se sont déjà affrontés en compétition officielle grâce à la magie de la Coupe de France. Malheureusement pour les Bressans, les trois confrontations se sont soldées par trois éliminations…