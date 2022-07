OL : Bosz revient sur la difficile séparation avec son adjoint historique

Peter Bosz est revenu, jeudi, sur le départ de son fidèle adjoint, Hendrie Krüzen, remplacé par Ludovic Giuly. Le coach lyonnais justifie cette séparation par des difficultés à maîtriser le français.

C'est une certitude, le retour de Ludovic Giuly à l'OL réaffirme la volonté de s'appuyer sur un ADN plus rhodanien. Pour autant, il n'y a pas eu d'explication sur le départ de Hendrie Krüzen, pourtant considéré comme l'homme de confiance de Peter Bosz. Ce jeudi, après un entraînement ouvert au public, le tacticien néerlandais est revenu sur le départ de son fidèle adjoint. "J’ai travaillé pendant 23 ans avec Hendrie (Krüzen)et c’était plus que mon adjoint, c’était un ami. C’était dur pour lui. Il m’a appelé pendant les vacances en me disant "je n’arrive pas à parler français et il faut communiquer avec les joueurs", a expliqué jeudi le Batave. Mais tous les joueurs ne parlent pas anglais et on a donc été contraint de se séparer d’Hendrie", a ajouté le coach lyonnais.

"Depuis quatre jours, on voit déjà ses qualités"

Si le départ de "son ami" a été difficile à digérer, l'ex-entraîneur du Bayer Leverkusen semble, en revanche, satisfait des débuts de celui qui l'a remplacé. "Je suis très content avec Ludo (Giuly). Il n’a peut-être pas trop d’expérience comme entraîneur mais ça a été un très grand joueur. C’était un ancien attaquant, on travaille depuis quatre jours ensemble mais on voit déjà ses qualités, c’est une bonne chose pour nous", a confié Peter Bosz. Passé par l'Olympique lyonnais entre 1994 et 1998, Ludovic Giuly, qui a signé un contrat de deux ans avec son club formateur, occupe désormais le poste d'entraîneur-adjoint en charge des attaquants. Devant plus de 1 400 personnes, l'ancien buteur du FC Barcelone s'est d'ailleurs permis une petite piqûre de rappel.