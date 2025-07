Reims "est prêt" à prendre la place de l’OL mais… 

Relégué en Ligue 2 après sa défaite en barrages, Reims pourrait profiter des déboires de l'OL. Le club champenois se tient prêt, mais n'envisage pas de voir la commission d'appel confirmer la sanction contre les Lyonnais.

Ce mercredi, l'OL joue son avenir à plus ou moins court terme, mais la situation lyonnaise peut avoir des répercussions sur d'autres clubs français. En cas de confirmation de la sentence prononcée le 24 juin dernier, la commission d'appel de la DNCG ferait les affaires de trois clubs à l'instant T et en attendant les possibles recours lyonnais devant le CNOSF et le tribunal administratif. Strasbourg et Lens pourraient connaitre un destin européen différent en 2025-2026 avec la Ligue Europa pour le RCSA et la Ligue Europa Conférence pour les Sang et Or. Ces participations seraient actées dès ce mercredi si la relégation de l'OL en Ligue 2 venait à être confirmée. Pour Reims, il faudrait faire preuve d'un peu plus de patience à un mois de la reprise du championnat de deuxième division.

Caillot : "Je pense que l'OL ne sera pas relégué"

Relégué à l'échelon inférieur après la défaite en barrages contre le FC Metz, le club champenois pourrait se retrouver repêché en Ligue 1. Ce scénario, Jean-Pierre Caillot l'a forcément en tête, mais "nous le répétons depuis des semaines, nous ne souhaitons pas dépenser de l’énergie à échafauder des plans optimistes qui se transformeraient en une grosse déception. Je pense d’ailleurs que l’Olympique lyonnais ne sera pas relégué". Un indice lâché par le président rémois, bien implanté dans les instances. Pas de fausses joies ni dans un camp ni dans l'autre. Toutefois, Reims suit avec attention et s'estime "prêt sportivement et financièrement à rester en Ligue 1." Tout le contraire de l'OL qui ne pourrait pas assumer une descente en Ligue 2.